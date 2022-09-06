Hıncal Uluç hakkında flaş gelişme!
Sosyal medyada hakkında çok sayıda öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Hıncal Uluç’un sağlık durumuna ilişkin son bilgi geldi.
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Hıncal Uluç'ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaştı. Donat, Uluç’un sağlık durumunun günden güne iyiye gitti bilgisini paylaştı.
8 Temmuz tarihinde yoğun bakımda tedavi altına alınan gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında son bilgileri Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat paylaştı. Donat, "Henüz hastaneden çıkmadı lakin makinelere bağlı değil" açıklamasını yaptı.
Donat yazısında, "Beslenme sorunu yok... Beslenmesi iyi .Yedi gündür gözleri açık... Etrafa bakıyor. Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor." ifadelerine yer verdi.
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