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Hımbıllıktan kurtulmak için...

Bedenimize biriktirdiğimiz yağları gece uyurken yakıyoruz...

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:34
Hımbıllıktan kurtulmak için...


Serin odada uyuyun

Ayılar kış uykusunda, bütün yaz boyu biriktirdikleri yağı yakar, uyandıklarında bir deri bir kemik haline gelirler. Biz insanlar da bedenimize biriktirdiğimiz yağları gece uyurken yakıyoruz. Yatarken tartılıp bakın, sabah uyandığınızda kilo kaybettiğinizi hayretle göreceksiniz. Şimdi buna yeni bir araştırmanın sonuçları eklendi: Serin bir odada, mesela 19-20 derece arasındaki bir odada uyursanız yağ yakmanız daha rahat ve etkili oluyor. Geceyi serin bir odada geçirmenin “kahverengi yağ dokusunu”, ensülin duyarlılığı ve enerji yakılmasını artırdığı belirlendi.

Sonuçları Diabetes adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırma 19-23 yaşlar arasındaki beş genç üzerinde gerçekleştirildi.

Bu gençler, dört ay boyunca geceleri en azından 10 saat süreyi ilk ay 24 derece, ikinci ay 19 derece, üçüncü ay 24 derece ve dördüncü ay da 27 derece olmak üzere farklı oda sıcaklıklarında geçirdiler.

19 derecede kahverengi yağ dokusu miktar ve aktivitesinin %30-40 arttığı, üçüncü ayda yani 24 derecede başlangıç seviyesine geldiği, 27 derecede ise başlangıç seviyesinin altına düştüğü tespit edildi.

19 derece en iyisi

Kahverengi yağ dokusundaki artışla beraber yemekten sonra ensülin duyarlılığının ve enerji yakılmasının arttığı da görüldü.

Bu, daha fazla kahverengi yağ dokusuna sahip olanların yemekten sonra kan şekerini azaltmak için daha az insüline ihtiyaç olması anlamına geliyor.

Vücudun, “termo-nötral sıcaklık” olarak kabul edilen 24 derecede ısı kaybetmek veya üretmek için çalışmasına gerek olmadığı kabul ediliyor.

Enerji yağı

Kahverengi yağ dokusu: Her iki kürek kemiği arasında, köprücük kemiği üzerinde, kalp ve böbreğin etrafında bulunuyor. İnsanda obezite veya diyabet gelişirken kahverengi yağ dokusunun miktarı ve aktivitesi azalmaya başlıyor.

Bu yağ dokusunda mitokondriler var. Mitokondriler enerji üreten yapılar.. Mitokondri, glukoz ve yağı ayrı ayrı yakarak ısı oluşturuyor ve bu da soğuk havada sıcak kalmamızı sağlıyor.

Hımbıllık yağı

Beyaz yağ dokusu: Yemekten sonra yağı daha sonra kullanmak üzere depoluyor. Belde, kolda, bacakta, iç organlarda beyaz yağ dokusunun artması obezite ve diyabet gibi hastalıklara yol açıyor.

Kahverengi yağ dokusunun yanması vücut sıcaklığını yükseltiyor, bu da bebekleri ve küçük hayvanları sıcak tutuyor ve bu sebeple de kahverengi yağ dokusundan zengin hayvanlarda obezite ve diyabet gelişme riski daha düşük oluyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:34
  1. tembellik
  2. hımbıllık
  3. kahverengi yağ dokusu

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