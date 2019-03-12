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Hilmi Güler: “31 Mart’ta zafer Cumhur İttifakı’nın olacak"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.

12 Mart 2019 Salı 14:46
Hilmi Güler: “31 Mart’ta zafer Cumhur İttifakı’nın olacak"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, 31 Mart seçimlerinden Cumhur İttifakı’nın zaferle çıkacağını belirterek, “Cumhur İttifakı zaferini dosta düşmana göstereceğiz” dedi.


Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) adayı Osman Kaygı’nın ortak aday olduğu İkizce’de vatandaşlara seslenen AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, Ordu’da ittifak konusunda çok güzel bir birliktelik ve ortak anlayış olduğunu vurguladı. Güler, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, “31 Mart bir seçim günü, bir takvim değildir. 31 Mart’ta Cumhur İttifakının kazanması demek Türkiye’den bütün dünyaya bir mesaj olacak. 2 milyar mazlum millet, ay yıldızlı bayrağımızdan müjdeler bekliyor. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı hem Türkiye’de hem Ordu’da zafer kazanacak. 31 Mart’ta Cumhur ittifakının zaferini dosta düşmana göstereceğiz. Bu ittifak sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.


İlçe meydanında düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Güler, “Yeni dönem bilinen normal belediyeciliğin dışında gönül belediyeciliği dönemi olacak. Bir yandan hizmet yapacağız bir yandan vatandaşımıza karşı bütün samimiyetimizle ve şeffaflığımızla, ortak akılla hizmet yapacağız” ifadelerini kullandı.


İkizce’nin ihtiyaçlarını bildiklerini kaydeden Güler, “İkizce’de özellikle tarım ve hayvancılığa ağırlık vereceğiz. Ekonomik ve sosyal alanda yeni projeler uygulayarak İkizce’nin çehresini değiştireceğiz. Açıkçası ikizce inşallah çok daha farklı olacak. Şimdi buraların resmini çekin birde 5 yıl sonra çekin aradaki farkı göreceksiniz. Bunları yaparken biz tek başımıza yapmayacağız. Ortak akılla, sizinle birlikte yapacağız. Gölgede oturmayacağız. Gölgede oturanın gölgesi olmaz. Çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:46
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