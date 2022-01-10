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Gündem Hilal Kaplan'dan Cihad Kısa sessizliğine tepki!
Gündem

Hilal Kaplan'dan Cihad Kısa sessizliğine tepki!

Gazeteci Hilal Kaplan, Dr. Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e yönelik ahlaksız iftirasına sessiz kalan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nı eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:31:00 -
Hilal Kaplan'dan Cihad Kısa sessizliğine tepki!

 Yeniakit.com.tr 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nın, Öğretim Görevlisi Dr. Cihad Kısa'nın, Hz. Meryem'e yönelik ahlaksız iftirasına sessizliğine tepkiler sürüyor.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Hilal Kaplan, üniversite yönetiminin Cihat Kısa yerine ses kaydını yayınlayanlara soruşturma açmasını eleştirerek, "Dekanlığın, 'Cihat'a kol kanat gerip, Hz Meryem’e iftirayı konu bile etmemesi,soruşturmayı ses kaydını yayınlayanlara açması ayrı felaket." dedi.

Kaplan, şöyle devam etti:

"Dekan Efendi, bu dünyada o koltuklarda kalırsınız belki, bilmem. Bildiğim o koltukları ne kadar hak etmediğinizi fazlasıyla kanıtladığınızdır!"


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