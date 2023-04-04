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Medya Hilal Kaplan vurdu gol oldu! Topu tam 90'a taktı
Medya

Hilal Kaplan vurdu gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:00:00 -
Hilal Kaplan vurdu gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "AK Parti'nin HDP ile sadece sandıkta değil, sahada da en çetin mücadeleyi veren parti olduğunu teslim etmek gerekir" dedi.

 

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "AK Parti'nin HDP ile sadece sandıkta değil, sahada da en çetin mücadeleyi veren parti olduğunu teslim etmek gerekir" dedi. 

Kaplan, yazısında "Haritaya baktığınızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bölücü HDP'nin karşısındaki birleştirici tek siyasi gücün AK Parti olduğunu görürsünüz. İşte o siyasi güçle demokratik yollarla baş edemeyen bölücü terör örgütünün halkı korkutup sindirmek için işlediği cinayetlerdi bunlar. Kimi çocuğun gözü önünde, kimi tesadüfen evine misafir olan kişilerle birlikte hunharca katledildi. Bu minvalde AK Parti'nin HDP ile sadece sandıkta değil, sahada da en çetin mücadeleyi veren parti olduğunu teslim etmek gerekir. Çözüm süreci dâhil her dönemde HDP ile siyasi karşıtlığını muhafaza edip rekabetini demokratik çerçevede yürüten AK Parti, ne verdiği şehitler ne de yapılan saldırılar üzerinden 'siyasi rant' güttü. Hatta bu yazıya dek muhtemelen çoğunuz bu kadar AK Partilinin PKK tarafından saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini de bilmiyordunuz. Ne var ki bunların hiçbiri İyi Parti binasına isabet eden kurşun kadar konuşulmadı, konuşulmayacak" ifadesini kullandı. 

 
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