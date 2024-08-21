Hilal Kaplan, "Memleketimiz tarihinin en büyük siyasi felaketinden kurtulmuş olabilir" diyerek çarpıcı gerçeği açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP içindeki çekişmeleri ve Hacı Bektaş-ı Veli anma törenlerini ele aldı. Kaplan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun törende yaptığı konuşmayla Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e mesaj verdiğini söyledi. CHP içindeki makam savaşlarının partiye zarar verdiğini belirten Kaplan, "CHP içindeki kavga, partiyi içten içe bitiriyor" dedi. Hilal Kaplan, şunları kaydetti:

"Marifet ehlinin ilk makamı edeptir!

Başlıktaki sözler, büyük İslam âlimi ve mutasavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli'ye ait. Ne var ki edebi ilk makam olarak işaret eden büyüğümüz maalesef CHP'deki makam savaşlarına alet edilmek isteniyor.

Birkaç yıldır CHP'liler, Hacı Bektaş-ı Veli anma törenlerinde üstü kapalı biçimde parti içi meselelerini gündem ediyorlar. Bu sene de Nevşehir'de yapılan anma törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gölge Genel Başkan Ekrem İmamoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu eteklerindeki taşı döktüler.

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Törende yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu, "Unutmayın Hacı Bektaş sadece ruhsal arınmanın değil, toplumsal arınmanın da izdüşümüdür. İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır" sözleriyle bir zamanlar "evladım" dediği Ekrem İmamoğlu'nu ve Özgür Özel'i ihanetle suçladı.

Kılıçdaroğlu bununla da yetinmeyip kendisini Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri ile bir tutup, "Bu topraklardan kimler geldi, kimler geçti ancak Hacı Bektaş gibi iz bırakanlar sayılıdır" sözleri de İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Sizi yollayacağım mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu sadece törende yaptığı konuşma ile CHP'nin yeni yönetimine meydan okumadı. Yanına CHP'nin eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'den milletvekili olduktan sonra en büyük Kılıçdaroğlu hayranı olan Cemal Enginyurt gibi isimleri de aldı.

Ekrem İmamoğlu ise sadece Özgür Özel ve kendi önüne sehpa ve su koydurarak "patron benim" mesajı verdi. Düşünün çok değil bir sene önce birlikte Türkiye'yi yönetme iddiasındaki iki siyasetçi ihanetten, su vermemeye kadar uzanan çeşitlilikte birbirlerine mesajlar yolluyor.

Hacı Bektaş-ı Veli anması görünümlü CHP toplantısı sonrası düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdırayamayan CHP'li kalemşörlerin aklına laikllik ilkesi geldi. Halbuki Kılıçdaroğlu genel başkanken hem Seyyid hem de Türkmen Beyi ilan edilmemiş miydi? Ya da şimdilerde etrafında pervane olduğunuz Ekrem İmamoğlu belediye seçimleri öncesi "Ben de çok dindarım aslında" pozları kesmiyor muydu? Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Gölge genel başkan Ekrem İmamoğlu için çalıştıkları artık herkesin malumu olan bu isimlerin paylaşımlarının altına Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından yazılanlar CHP'de yaşananın kavganın özeti gibiydi.

Düne kadar devranı döndürüp AK Parti ve Erdoğan'ı devirmeyi, destekçilerini de hapse atmayı düşünenler şimdi kendi içlerinde kavga ediyor. Bu kimselerin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ve bu kavgayı ellerinde iktidar olanakları varken yaptıklarını düşünebiliyor musunuz? Velhasıl memleketimiz tarihinin en büyük siyasi felaketinden kurtulmuş olabilir."