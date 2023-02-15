Hilal Kaplan çok net konuştu! Bunu görmemiz şart

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, deprem sonrası yürütülen yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

"Mevcut durumda toplam şüpheli sayısı 195, tutuklu sayısı 14, adli kontrole tabi olan sayısı 3, yakalama kararı verilen sayısı 8, gözaltı talimatı verilen sayısı 48, gözaltı sayısı 58, şüphelilik vasfı değerlendirilenlerin sayısı 37, yurtdışında olduğu tespit edilen sayısı ise 5 görünüyor" diyen Kaplan, "Giden geri gelmeyecek ama bir daha böyle felaketleri yaşamamamız için sorumluların dört duvara kapatıldığını görmemiz şart. Merak etmesinler; o dört duvar depreme dayanıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.