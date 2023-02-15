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Medya Hilal Kaplan çok net konuştu! Bunu görmemiz şart
Medya

Hilal Kaplan çok net konuştu! Bunu görmemiz şart

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, deprem sonrası yürütülen yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 11:46:00 -
Hilal Kaplan çok net konuştu! Bunu görmemiz şart

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, deprem sonrası yürütülen yargı sürecine ilişkin bilgi verdi. 

"Mevcut durumda toplam şüpheli sayısı 195, tutuklu sayısı 14, adli kontrole tabi olan sayısı 3, yakalama kararı verilen sayısı 8, gözaltı talimatı verilen sayısı 48, gözaltı sayısı 58, şüphelilik vasfı değerlendirilenlerin sayısı 37, yurtdışında olduğu tespit edilen sayısı ise 5 görünüyor" diyen Kaplan, "Giden geri gelmeyecek ama bir daha böyle felaketleri yaşamamamız için sorumluların dört duvara kapatıldığını görmemiz şart. Merak etmesinler; o dört duvar depreme dayanıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.      

 

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Yorumlar

mustafa soylutürk

Bu kaplan daha evvel TÜRK BAYRAĞINA Türkiye bayrağı yapalım diyecek kadar bu milletin değerlerinden uzak birinin milletin bağrında açtığı yarayı TÜRK MİLLETİ kıyamete kadar unutmayacaktır.. Bunun hiç bir fikri ne akıl vermesine ihtiyaç yoktur ..değeri olmayanların haberlerini paylaşarak gazetiyi kirletmeyin lütfen....

Fevzi

Çok doğru katılıyorum
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