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Hikmet Karaman'dan istifa yorumu: Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmıyor

İstibal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 4-0 mağlup oldukları Göztepe karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

06 Ekim 2019 Pazar 13:24
Hikmet Karaman'dan istifa yorumu: Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmıyor

Süper Lig’in 7. haftasında İM Kayserispor, deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.

Teknik Direktör Hikmet Karaman müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yönetimle bir araya geleceklerini belirterek, “Bu maça çıkmadan önce görevi bırakmıştım ancak Sayın Başkan Erol Bedir ile yaptığım istişare sonrasında bu maça çıktım. Bu karşılaşmada skor ne olursa olsun yine yönetimle bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacaktık. Konyaspor maçı 1-1 iken bana ‘istifa’ çağrıları yapıldı, oyuncularıma hakaretler edildi. Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Başka entrikalar da işin içine girdi. Oyuna iyi başladık. Ancak 45'ten sonra iki tane gol yedik. 3-0 geriye düşünce olayın taktik kısmı kalmadı. Böyle durumlarda oyuncuları da motive etmek kolay olmuyor. Birçok eksikle geldik. Yönetimle bir araya gelip takımın menfaatleri doğrultusunda gereken kararı alacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:24
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  4. İstikbal mobilya Kayserispor
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