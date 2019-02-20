0553 313 94 23

Hikmet Karaman: Rehavet yasak

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, ilk hedeflerinin kümede kalmak olduğunu ve bunu garantilemeden rehavetin yasak olduğunu söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:17
Hikmet Karaman: Rehavet yasak

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, ilk hedeflerinin kümede kalmak olduğunu ve bunu garantilemeden rehavetin yasak olduğunu söyledi.


İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Sıkıntılarımız vardı. Halen de bitmedi. Türkiye’de de var bu sıkıntılar. Alacağımız galibiyetler ve güzel sonuçlar ile bunların üstesinden geleceğiz. Bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Skorlar iyi olabilir ama bizim dar bir kadromuz var. Rehavete asla yer yok. Maç maç gideceğiz. İpin ucunu kaçırdığımız zaman sıkıntı yaşarız” dedi. Karaman, “Kayseri’ye daha önce 2 kez geldim. İlkinde Kayserispor ikincisinde Erciyesspor’da görev yaptım. İkisinde de vazifemizi yerine getirdik. Takımlarımızı hedefe taşıdık ama Kayseri’de devam edemedik. Bu kez yine Kayseri’deyiz. Biz durumu bile bile geldik. Üzerimize düşeni yapıp çalışıyoruz. Büyük bir mücadele var. Ama bu mücadele benim değil, hepimizin mücadelesi. Artık ben yok, biz yok, hepimiz var. Buradan herkese sesleniyorum. Hepimiz varız. Eleştiri olacak. Eleştirilere açığım. Spor anlamında eleştirilsin ancak belaltı vurmak, lekelemek, zarar vermeye çalışmak hata. Şeytani düşünceler bir kenara bırakılmalı. Kayserispor herkesin takımı. Bunun değerini bilmek gerekir. Kulübün gelişmesi için, şehrin daha fazla katkı yapması için birçok şeyi tartışmalıyız. Buraya takımı başarılı kılmak için geldik. Herkes bu taşın altına elini koymalı. Düşmanlığa gerek yok” açıklaması yaptı.


İstikbal Mobilya Kayserispor’daki başarının yüzde 80’inin oyunculara ait olduğunu dile getiren Hikmet Karaman, “38 puanı görmeden gevşemek yok. Gelişmiş, kendilerini geliştiren taraftarımız var. Ciddi bir kitle. Hem onlardan hem şehirden desteğin büyüyerek devam etmesini istiyorum. Ama asla gevşemek yok, rehavete kapılmak yok. Tokadın nereden geldiğini anlamayız. Herkese söylüyorum. Son derece temkinli olacağız, iyi çalışacağız, iyi motive olacağız. Hedefe matematiksel olarak ulaşmadığımız sürece ipin ucunu bırakmayacağız. Minimum içeride oynayacağımız 6 maçta 10 puan almalıyız. 38’i buluruz. 3 puan da dışarıdan getirdiğimiz zaman 41 puana erişiriz. Alabiliyorsak hepsini alalım. Allah’ım da bize nasip eder inşallah” cümleleri kurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurşunlu’da Muhtarlar Toplantısı
    1. Kurşunlu’da Muhtarlar Toplantısı
    2. "Kendimizi zengin etmek için..
    3. Yılmaz: Birliğimiz, beraberliğimiz..
    4. Cizre’de ‘Işığımızla her alanda..
    5. Manisa’da 100 kilogramlık yayın balığı..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla..
    7. Korkutan deprem! Adıyaman beşik gibi..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki..
    9. Altın tahvili ve altına dayalı kira..
    10. Tekkeköy halkından Cumhur İttifakı’na..
    11. Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti..
    12. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
    13. HKÜ’de stratejik planlarını..
    14. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
    15. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    16. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    17. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    18. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    19. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    20. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    21. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    22. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    23. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    25. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    26. Festival öncesi davul zurna ile..
    27. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    28. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    29. Başkan Türel Google Trends..
    30. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı