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Hikmet Karaman öğrencilerle buluştu

- İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, öğrencilerle söyleşi programına katıldı

21 Şubat 2019 Perşembe 14:41
Hikmet Karaman öğrencilerle buluştu


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, özel bir kolejin öğrencileriyle bir araya geldi.

Kolejde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun (MHK) eski üyelerinden Musa Soykarcı ile birlikte söyleşiye katılan Hikmet Karaman, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine VAR sistemini değerlendiren Karaman, bu teknolojiyi desteklediğini söyledi.

VAR'ı iyi kullanmak gerektiğini ifade eden Karaman, "Anında hakeme o pozisyonu tekrar tekrar ve değişik açılardan gösteren, aynı zamanda hakeme çok yardımcı olan bir sistem. Ama bunu hakemlerin ya da VAR'ın başında olanların nasıl kullandığına bağlı. Bu teknolojiyi iyi kullanmaları gerekiyor." diye konuştu.

Takımlardaki yabancı oyuncu sayısının çokluğuyla ilgili tartışmaların sorulması üzerine Karaman, dünyada artık sınırların kalktığını, ırk, renk, dil, din ayrımı yapılmaması gerektiğini belirtti.

Yerli oyuncuların da hem milli takım hem de kulüpler açısından öne çıkması gerektiğini vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

"Sorun nerede bunu bulmalıyız. Kulüplerin sevk ve idaresinde mi? Altyapıdaki o genç arkadaşlara sunulan imkanlar yeterli mi, hocalar yeterli mi? bunu konuşmalıyız. Yabancı-yerli tartışmasından önce biz ne yapıyoruz, iyi hocalar yetiştiriyor muyuz ? Önce iyi hocalar yetiştireceksiniz, onlar da iyi oyuncular yetiştirecek. Yabancıyı kısıtlarsan, bu imkanları da sunmazsan yine oyuncu gelmez. Temel sorunun nerede olduğunu çözmek gerekir. Yabancı gelecekse burada birtakım kuralların olmasına da açığım. Örneğin İngiltere birtakım kurallar koymuş. Altyapı diyoruz sürekli. Altyapıda yüzde 60-70'e varan eksiğimiz var. Yerli oyuncu niye gelmiyor, sebebini araştırmalıyız. Yabancı sayısı kısıtlıyken yani 4, 5, 6 olduğu dönemlerde milli takımın iskeletini yine gurbetçiler oluşturuyordu."

Öğrencilerin, Türkiye'deki başarılı teknik direktörleri sorması üzerine Karaman, Türkiye'de hem süper lig de hem de alt liglerde çok başarılı teknik adamlar bulunduğunu belirtti. Karaman, "Şenol Güneş var, UEFA kupasını alan Fatih Terim var. Malatyaspor'da son derece başarılı olan teknik adamlar var, Başakşehir'de Abdullah Hoca var. Daha ismini sayamadığımız bir sürü hocamız var, alt liglerde çok başarılı hocalarımız var." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Karaman, öğrencilere, sokakta futbol oynamayı ihmal etmemeleri ve mahalle takımlarında yer almaları tavsiyesinde bulundu.

Söyleşinin ardından Karaman, Kayserispor forması giyen öğrencilerin formalarını imzaladı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:41
  1. Hikmet Karaman
  2. İstikbal Mobilya Kayserispor
  3. söyleşi

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