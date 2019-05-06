Hikmet Karaman: "Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük ve öyle oldu"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündüklerini ve öyle de olduğunu belirterek, yediklerin ilk golün kalecilerinin klasına yakışmadığını söyledi.

İstikbal Mobalya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor’a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, maçın başında 2-0 yenik duruma düştüklerini belirterek, "Maçın başında 2-0 yenik duruma düştük özellikle ilk yediğimiz gol bizim kalecimizin klasına yakışmadı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belki pozisyonda faul değildi ama 2-0’dan sonra olağanüstü mücadele ettik. 2-1 yakaladık. İlk devrenin sonlarında belki 2-2 olabilirdi ama nihayetinde bu skoru yakaladık ama 30-40 saniye sonra gol yedik. Oyunda tutunamadık. 5-6 dakika geçirsek belki oyunu başka bir yere çevirebilirdik. Dolaysıyla fazla konuşmaya gerek yok. Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük ve öylede oldu. Ünal hocayı ve Trabzonspor’u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.