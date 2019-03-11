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Hikmet Karaman: "Ç. Rizespor maçında edilen küfürleri açarsam Türkiye ayağa kalkar”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak, “Söylenecek çok şey var ama söylemiyorum.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:26
Hikmet Karaman: "Ç. Rizespor maçında edilen küfürleri açarsam Türkiye ayağa kalkar”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak, “Söylenecek çok şey var ama söylemiyorum. O maçta edilen küfürleri açarsam Türkiye ayağa kalkar” dedi.


İM Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 26. Haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından teknik çalışma yaptı. Çaykur Rizespor maçında ter döken futbolcularda, kısa koşu ile antrenmanı bitirdi.



"Sağduyulu insanların hatırına bir şey söylemeyeceğim"


Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hikmet Karaman, 3-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak, “Geçmiş maçla ilgili o kadar çok şey söyleyebilirim ki... Bazı şeyleri ifade edebilmek neler getirebilir, tartışması nerelere gidebilir veya hiç konuşmamak mı gerekir bilmiyorum. İyi insanlar da var, doğruları bilen insanlar ve aldığım mesajlar var. Maçtan bir gün önce kaldığımız otele gelip bizim ziyaret eden insanlar var. Doğruları bilip bildikleri içinde üzgün olduklarını ifade edip, otele ziyarete gelenler var. Maç öncesinde soyunma odamıza kadar gelen hem sporcu grubu hem de çalışan grubundan ‘Hoş geldin hocam’ diyen, beni çok iyi tanıyan, her şeyin farkında olan sağduyulu insanlar var. Bunların hatırına hiçbir şey söylemeyeceğim” ifadelerini kullandı.



"Mağlubiyetin herhangi bir müdafaası olmaz"


"Oyunun içine baktığınız zaman mağlubiyetin herhangi bir müdafaası olmaz" diyen Karaman, sözlerine şöyle devam etti.


"Yediğimiz ilk golde kalecimizin göğsünden dönen topun rakip oyuncunun ayağına gitmesi, bizim oyuncumuzun kale içinde olması gibi gol oluyor. 0-0’de Artem’in net pozisyonu var. 1-0 mağlup duruma düştüğüz zaman yine Umut ile Chery’nin birbirlerine bırakıp vuramadıkları pozisyon var. 1-1’i yakalayacak net pozisyonlar yakaladık. Kötü oynarız veya rakip hırslı oynayabilir, hiç önemli değil. Maçın en iyi adamı kaleci Gökhan’dı. Maçın uzatma bölümlerinde birkaç tane pozisyon verdik. Oyun disiplininden koptuğumuz, tamamen riskli oynadığımız bölümlerde atabilirlerdi. Nihayetinde kaybettik. Kaybettiğiniz zaman kazananı tebrik edeceksiniz. Biz kendi işimize bakacağız. Başarılı ve iyi oynayanı tebrik edeceksiniz. Futbol centilmenliği içerisinde sahada mücadele eden bütün futbolcuları kim olursa olsun tebrik edeceksin. Dolayısıyla ben oynadığımız karşılaşmada başarılı olan bütün sporcuları tebrik ediyorum. Maçta Gökhan’ı tebrik etti. Gökhan’ı 17 yaşında ben aldım ve ligde oynattım. Söylenecek çok şey var ama söylemiyorum. O maçta edilen küfürleri açarsam Türkiye ayağa kalkar. Başka yerlere girmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.



"Sahip olmamız gereken puanları almak için en iyi futbolumuzu ortaya koyacağız"


Ligin 26. haftasında sahasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçını da değinen Hikmek Karaman, "Bizim önümüzde oynayacağımız maça konsantre olmamız lazım. Sadece bizim açımızdan değil bu maç diğer kulüpleri de ilgilendiriyor. Türkiye’de bir yapı var. Bu yapıyı iyi bilmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa giden takımlar birbirleriyle yarış halindeyken bu takım nasıl çelme yiyecek hesabındalar. Biz kendi hesabımızdayız. Hiç kimse bizim düşmanımız değil. Hiçbir kulüp bizim düşmanımız değil. Bizim futbol kuralları içerisinde sahip olmamız gereken puanlar var. O puanları almak için en iyi futbolumuzu ortaya koyacağız. Dolayısıyla dışarıda söylenenler ve dedikodular bizi enterese etmiyor. Oynadığımız maçın analizini yapıp, doğrularını ve yanlışlarını geliştirip hafta sonu oynayacağımız Başakşehir maçında konsantre olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:26
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