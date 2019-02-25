0553 313 94 23

Hikmet Karaman: “Aldığımız 3 puanın ligdeki sıralamaya baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Aldığımız 3 puanın ligdeki sıralamaya baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:03
Hikmet Karaman: “Aldığımız 3 puanın ligdeki sıralamaya baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Aldığımız 3 puanın ligdeki sıralamaya baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.


Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puan alarak Kayseri’ye mutlu dönen İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24. Haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kısa alanda pas çalışması yaptı. A.Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcuların düz koşu yaptığı antrenmanda, Teknik Direktör Hikmet Karaman futbolcularla tek tek ilgilendi.



Karaman: “Deplasmanda önemli bir 3 puan aldık”


Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İ.M.Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyerek, “Deplasmanda önemli bir 3 puan aldık. Şehrimiz adına güzel bir motivasyon oldu. Özellikle ligin alttan son 10 takımının sıkışık bir hal aldığı bu durumda aldığımız 3 puanın önemini ligdeki sıralamaya baktığımız zaman ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık bu maç geride kaldı. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde grubunda başarıyla mağlup olmadan bitiren, Şenol Güneş gibi dünya 3.’sü olmuş bir teknik adamı olan büyük bir camiayla oynayacağız. Bundan öncede Fenerbahçe gibi büyük camialarla oynadık. Şimdi sıra Beşiktaş’ta. Dolayısıyla onlarında bugün Fenerbahçe maçı var. Bu maçı dikkatle izleyip takip edeceğiz. Hafta içi de çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Seyir keyfi güzel bir futbol oynamak istiyoruz"
    1. "Seyir keyfi güzel bir futbol oynamak..
    2. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş..
    3. Elazığ’da Memur-Sen’den Mısır’daki..
    4. Çaldıkları demirleri satarken..
    5. Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara..
    6. İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine..
    7. Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de..
    8. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    9. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    10. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    11. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    12. Kırsal mahallelerde kumlama..
    13. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    14. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    15. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    17. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    18. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    19. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    20. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    21. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    22. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    23. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    24. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    25. Turkcell'e 150 milyon dolar kredi
    26. Ankara Emniyeti yeni ekip otolarına..
    27. Başkan Zihni Şahin’den ’kırsal..
    28. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    29. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı..
    30. Sissokko 2 hafta sahalardan uzak..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler