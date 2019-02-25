İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Aldığımız 3 puanın ligdeki sıralamaya baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.

Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puan alarak Kayseri’ye mutlu dönen İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24. Haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kısa alanda pas çalışması yaptı. A.Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcuların düz koşu yaptığı antrenmanda, Teknik Direktör Hikmet Karaman futbolcularla tek tek ilgilendi.

Karaman: “Deplasmanda önemli bir 3 puan aldık”

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İ.M.Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyerek, “Deplasmanda önemli bir 3 puan aldık. Şehrimiz adına güzel bir motivasyon oldu. Özellikle ligin alttan son 10 takımının sıkışık bir hal aldığı bu durumda aldığımız 3 puanın önemini ligdeki sıralamaya baktığımız zaman ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık bu maç geride kaldı. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde grubunda başarıyla mağlup olmadan bitiren, Şenol Güneş gibi dünya 3.’sü olmuş bir teknik adamı olan büyük bir camiayla oynayacağız. Bundan öncede Fenerbahçe gibi büyük camialarla oynadık. Şimdi sıra Beşiktaş’ta. Dolayısıyla onlarında bugün Fenerbahçe maçı var. Bu maçı dikkatle izleyip takip edeceğiz. Hafta içi de çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.