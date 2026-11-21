Otomobil satışlarındaki durgunlukla birlikte oto pazarları son yılların en yüksek doluluk oranına ulaşırken, ikinci el piyasasında pazarlık oranları yüzde 15'e kadar yükseldi. Stokların artmasıyla 1 milyon TL bandındaki araçların pazarlıkla 850-900 bin TL seviyelerine kadar gerilediği piyasada, özellikle otomatik vitesli modellerin yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Renault Clio, Fiat Egea ve Volkswagen Polo gibi popüler modellerin 2016 versiyonlarının 605 bin ile 640 bin TL aralığında alıcı bulduğu listede, model yılına göre en çok tercih edilen araçların güncel fiyatları dikkat çekti.