“Hikaye İstasyonları” ile seyahatler daha keyifli olacak

Bartın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi Karlıtepe’nin okuma otomatı fikri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce uygulanabilir proje olarak değerlendirildi. Proje, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD koordinasyonunda Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince tasarlanan prototiple hayata geçirildi.

İlki Başkentray'a

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ATO Congresium’da düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” kapsamında tanıtılan projeyi inceledi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla da projenin “Ülkem İçin Bir Fikrim Var” ile hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Üretilecek ilk “Hikaye İstasyonları”nın öncelikle Başkentray güzergahındaki banliyö duraklarına konulması, daha sonra da diğer illere yayılması planlanıyor. Böylece yolcular, istedikleri uzunlukta hikaye veya şiirlere otomatlar vasıtasıyla ulaşabilecek.