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Ekonomi “Hikaye İstasyonları” ile seyahatler daha keyifli olacak
Ekonomi

“Hikaye İstasyonları” ile seyahatler daha keyifli olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının “Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi” kapsamında desteklenen üniversite öğrencisi Elif Karlıtepe’nin fikriyle hayata geçirilen “Hikaye İstasyonları” ile trenle seyahat edecek yolculara okuma alışkanlığı kazandırılması ve yolculukların daha keyifli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:34:00 -
“Hikaye İstasyonları” ile seyahatler daha keyifli olacak

Bartın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi Karlıtepe’nin okuma otomatı fikri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce uygulanabilir proje olarak değerlendirildi. Proje, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD koordinasyonunda Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince tasarlanan prototiple hayata geçirildi.

İlki Başkentray'a

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ATO Congresium’da düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” kapsamında tanıtılan projeyi inceledi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla da projenin “Ülkem İçin Bir Fikrim Var” ile hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Üretilecek ilk “Hikaye İstasyonları”nın öncelikle Başkentray güzergahındaki banliyö duraklarına konulması, daha sonra da diğer illere yayılması planlanıyor. Böylece yolcular, istedikleri uzunlukta hikaye veya şiirlere otomatlar vasıtasıyla ulaşabilecek.

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