Hidrojen yakıtlı kombi üretilecek

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında SAÜ ile Daikin Türkiye’nin birlikte hayata geçirdiği “Yüzde 100 Hidrojen Yakıtlı Kombi Tasarımı ve Prototip İmalatı” projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

7 kişilik dev kadro

SAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan’ın yürütücüsü olduğu projede, 4 doktora ve yüksek lisans öğrencisi ile 3 akademisyenden oluşan 7 kişilik ekip yer alıyor. TÜBİTAK 1505 programı kapsamında yürütülen proje kapsamında hidrojenli yanma süreçlerinde gerekli güvenlik şartlarını sağlayan ve mevcut kombi sistemlerinde en az ekipman değişimiyle doğal gazdan yüzde 100 hidrojene geçişi sağlayacak sistem geliştirilmesi hedefleniyor. Geçen yılın sonunda uygulamaya alınan projenin 2025’in sonunda tamamlanması planlanıyor. Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan, SAÜ’nün sanayiyle yapılan projelere önem verdiğini söyledi.

Simülasyon çalışmaları sürüyor

Doğal gaz yerine daha çevreci olan hidrojen yakıtıyla çalışan kombi projesi geliştirdiklerini belirten Pehlivan, “Hem çevresel hem de bu alanda ilk ticarileşecek ürün yönünde bir çalışma için somut adım atılmış oldu. Başvurumuz TÜBİTAK tarafından onaylandı. Çalışmaların bizim tarafımızda olan kısmı, yani simülasyon çalışmaları sürüyor. Almış olduğumuz ilk sonuçlar gayet uyumlu. Modelimizi doğrulamak üzereyiz” dedi.

Pehlivan, hidrojene geçişin uzun bir süreç olduğunu vurgulayarak, “Proje kapsamında hidrojenle uyumlu kombi tasarlamayı düşünüyoruz. Mevcut kombilerimizde bazı sistem bileşenlerinin değişerek çok kısa ve uygun maliyetli bir şekilde adapte olmasını amaçlıyoruz. Ülkemizde veya yurt dışı pazarda 2-3 yıl içerisinde teknik altyapının sağlanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Pehlivan, dünyada “yeşil teknolojilere” ilginin artmasının da bu konuda kendilerine destek verdiğini kaydetti.

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