Hidayet Türkoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

Hidayet Türkoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:52
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ve Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hakkari ve Suriye'de çıkan çatışmalarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
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