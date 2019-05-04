Hidayet Türkoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ve Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hakkari ve Suriye'de çıkan çatışmalarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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