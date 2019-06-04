Hidayet Türkoğlu'ndan bayram mesajı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi: "Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinlendiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Tüm İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

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