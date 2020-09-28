Hidayet Türkoğlu Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısını kınadı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısını kınadı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, alçak saldırıyı kınadığını söyledi.
Hidayet Türkoğlu'ndan Ermenistan'a kınama
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik düzenlediği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınladı.
Türkoğlu, Twitter hesabında yer alan mesajında, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Bölgedeki barışı ve huzuru tehdit eden bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım: