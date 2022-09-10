Hicret yolculuğu “Tay” animasyon filminde
Hz. Muhammed’in İslam tarihinin dönüm noktası olan hicret yolculuğunu konu edinen “Tay” adlı yerli animasyon film, 23 Eylül’de vizyona girecek.
TRT ortak yapımı filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah’ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine’ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesi anlatılıyor. Çöl yolculuğu, hicretleri boyunca Hz. Muhammed ile Hz. Ebu Bekir’i takip eden Jabal’ın anılarını hatırlamasıyla farklı bir hikayeye dönüşüyor.
3D animasyon türündeki sinema filmiyle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.