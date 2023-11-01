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Gündem Hiçbir dine hiçbir vicdana sığmaz! İsrail'de 43 haham Netanyahu'ya "hastaneyi bombalayabilirsin" diye fetva verdi
Gündem

Hiçbir dine hiçbir vicdana sığmaz! İsrail'de 43 haham Netanyahu'ya "hastaneyi bombalayabilirsin" diye fetva verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-01 14:51:00 - 2023-11-01 17:05:54
Hiçbir dine hiçbir vicdana sığmaz! İsrail'de 43 haham Netanyahu'ya "hastaneyi bombalayabilirsin" diye fetva verdi

İsrail'de 43 hahamın, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Hamas mensuplarının abluka altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesinde saklanması ve sivilleri kalkan kullanması durumunda, buranın vurulmasında bir beis olmadığını ilettiği belirtildi.

İsrail, geçtiğimiz günlerde savaş suçu işleyerek hastaneyi bombalamıştı. Çok sayıda masum çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda İsrail'e tepki çığ gibi büyümüştü. Şimdi de hahamları arkasına alan alçak İsrail'e, hastaneyi bombalaması durumunda bir beis olmayacağı yönünde fetva verildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Şifa Hastanesinin bombalanabileceğinin dini açıdan caiz olduğunu içeren ve 43 haham tarafından imzalanan yazı Netanyahu'ya gönderildi.

Haberde, hahamlarca imzalanan, "sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı" ifade edilen bu mesajın, orduya ait birimlere, Başbakan'a ve bakanlara iletildiği kaydedildi.

Mesajda, sivilleri kalkan olarak kullananların kınanması gerektiği ifade edilerek, hastanenin bombalanması durumunda sorumluluğun "bu kişilere ve onların destekçilerine ait olduğu" öne sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, daha önce yaptığı açıklamada, "Hamas, Şifa Hastanesini terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesinin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, "Bu savaşta tüm seçenekler masada." demişti.

 

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Yorumlar

turgut

yani kendileri imha edilecek...

YORUM

evet yahudi milletinin pisli olduğunu Allah cc bildiriyor amma bizim zelil müslümanlar korkularından sadece siyonistler diyip gevliyorlar belki dünyadaki tüm yahudilerin%1 i bile bizim dediğimiz gibi değildir
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