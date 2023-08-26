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Siyaset Hiçbir CHP'linin söyleyemediğini Murat Emir söyledi: İttifaksız yereli de kazanamayız!
Siyaset

Hiçbir CHP'linin söyleyemediğini Murat Emir söyledi: İttifaksız yereli de kazanamayız!

Yeniakit Publisher
2023-08-26 17:37:00 -
Hiçbir CHP'linin söyleyemediğini Murat Emir söyledi: İttifaksız yereli de kazanamayız!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2024 yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu: İttifak olmazsa ne genel ne de yerel yönetimlerde iktidar olamayacağımız açık bir gerçek. Bu bir mecburiyet.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, katıldığı canlı yayında partisinin oy potansiyeline ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"Mutlaka bir ittifak yapılacak. Bu konuda yanlışlık veya eksiklik yok." diyen Emir, "CHP daha muhafazakar daha merkez, daha sağ, daha milliyetçi siyasi yapılara kucağını açacak. Onlarla anlaşmanın uzlaşmanın ve bunları politik bir hatta dönüştürmenin yolunu bulacak. 6'lı masa bunun örneğiydi. Bu da doğruydu." ifadelerini kullandı.

CHP'li Emir, ittifak olmazsa partisinin başarılı olamayacağını söyleyerek, "İttifak olmazsa ne genel ne de yerel yönetimlerde iktidar olamayacağımız açık bir gerçek. Bu bir mecburiyet. Dolayısıyla ittifaklara karşı olmak diye bir şey asla söz konusu değil. Daha önce söylediğimiz kavramların altını daha az çiziyoruz buraları daha vurgulu siyasi söylem haline getirmeliydik." ifadelerini kullandı.

'Çözüm kurultayda'

Partideki "değişim" tartışmalarına da değinen Emir, sözlerini şöyle tamamladı: 28 Mayıs'ta bir başarısızlık oldu. Büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Bir değişim talebi başladı ve bu gerçeklikle karşı karşıyayız. Partiye zarar vermeden bu işin yapılması gerekir. Bunun çözümü de kurultay.

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