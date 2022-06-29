  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Hiç yağ çekmeyen kahvaltılık pofidik pişi tarifi: 10 dakikada yapılıyor!
Kadın - Aile

Hiç yağ çekmeyen kahvaltılık pofidik pişi tarifi: 10 dakikada yapılıyor!

Sıcak sıcak pişi kahvaltılarda çok iyi gidiyor. Fakat pişinin hamurunun iyi olması ve yağ çekmemesi lazım. Bunun için de güzel bir pişi tarifini uygulamalıyız. Bugün vereceğimiz pişi tarifi de tam işte böyle bir tarif...

Yeniakit Publisher
2022-06-29 10:10:00 - 2022-06-29 10:12:42
Hiç yağ çekmeyen kahvaltılık pofidik pişi tarifi: 10 dakikada yapılıyor!

10 Dakikada Yağ Çekmeyen Pişi Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt 
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı kadar un (ele yapışmayacak)

Kızartmak İçin;

  • Sıvı yağ

10 Dakikada Yağ Çekmeyen Pişi Tarifi Nasıl Yapılır?

Yoğurt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu kaba alıp, güzelce karıştıralım. Unu yavaş ekleyerek, ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım. Sert yapmayın zaten az unla tezgahta açacağız. Bir kalıp yardımıyla kalıp yoksa bardak altıyla şekiller çıkaralım. Kızgın yağda, arkalı önlü kızartalım. Bu kadar basit ve lezzetli

10 dakikada supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?
10 dakikada supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

10 dakikada supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23