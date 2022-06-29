Hiç yağ çekmeyen kahvaltılık pofidik pişi tarifi: 10 dakikada yapılıyor!
Sıcak sıcak pişi kahvaltılarda çok iyi gidiyor. Fakat pişinin hamurunun iyi olması ve yağ çekmemesi lazım. Bunun için de güzel bir pişi tarifini uygulamalıyız. Bugün vereceğimiz pişi tarifi de tam işte böyle bir tarif...
10 Dakikada Yağ Çekmeyen Pişi Tarifi İçin Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı kadar un (ele yapışmayacak)
Kızartmak İçin;
- Sıvı yağ
10 Dakikada Yağ Çekmeyen Pişi Tarifi Nasıl Yapılır?
Yoğurt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu kaba alıp, güzelce karıştıralım. Unu yavaş ekleyerek, ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım. Sert yapmayın zaten az unla tezgahta açacağız. Bir kalıp yardımıyla kalıp yoksa bardak altıyla şekiller çıkaralım. Kızgın yağda, arkalı önlü kızartalım. Bu kadar basit ve lezzetli