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'Hiç olmazsa önemli konularda ortak hareket edelim'

AK Parti Grup Başkanvekili BülentTuran, "Türkiye'nin etrafında Suriye ve Irak başta olmak üzere önemli sorunlar var. Hiç olmazsa bu sorunlarla ilgili ortak hareket edelim, omuz omuza olabilelim" dedi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:29
'Hiç olmazsa önemli konularda ortak hareket edelim'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin etrafında Suriye ve Irak başta olmak üzere önemli sorunlar olduğunu belirterek, "Hiç olmazsa bu sorunlarla ilgili ortak hareket edelim, omuz omuza olabilelim." dedi.

Turan, 1 Ekim Salı günü başlayacak yeni yasama yılına ilişkin beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Türk demokrasisinin, Mecliste farklı siyasal fikirlerin yansıması açısından en kıymetli dönemini yaşadığını vurgulayan Turan, neredeyse her partinin yer bulduğu, bağımsızların da olduğu, tüm siyasal görüşlerin karşılandığı bir yasama dönemi yaşandığını söyledi.

İnsanların kendisini ifade etme, toplumun farklı kesimlerinin kanaatlerini, ideolojilerini ifade etmelerinin önünde hiçbir engel bulunmadığını ifade eden Turan, "Herkes Mecliste ama demokrasinin kuralları var. Demokratik adımlar atılırken, kanun görüşmeleri yapılırken sayılar, yeter sayılar, kanun kabul sayıları gibi birtakım temel dinamikler var fakat biz olayı yalnızca sayısal yoğunluğa değil tam aksine siyasal bir yoğunluğa çevirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Çıkardığımız kanun ülkemizin menfaatineyse muhalefet partilerinden buna katma değer üretmesini istiyoruz." diyen Turan, "İktidarın yaptığı her şey yanlıştır", "İktidar ne yaparsa yapsın illa hayır diyelim" yaklaşımının doğru olmadığını vurguladı.

Turan, bunun ne partilere ne de topluma bir faydasının olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönem yaşarsak hem toplumun tüm kesimlerinin büyüdüğü, ekonomide, demokraside, diğer alanlarda tekrar kuvvetlendiği bir dönemi beraber inşa edebiliriz. Bu, güçlü Türkiye, güçlü partiler demek aynı zamanda. Kavga ederek nereye vardık ki? Her yaptığımıza 'hayır' diyen CHP, oy mu artırdı? Her yaptığımıza 'hayır' diyen CHP, neyi çözmüş oldu? O yüzden yanlışımıza 'yanlış' desinler ama doğrumuza da 'doğru' desinler."

Seçimsiz 4 yılın yaşanacağına işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı her parti aynaya bakarak polemiksiz, kavgasız, meselelere yalnızca sonuç odaklı yaklaştığımızda ne kadar büyük adım atabileceğimizi, topluma rahatlama sağlayabileceğimizi, toplumun sorunlarını çözebileceğimizi dost düşman herkesin görmesi lazım. Türkiye'nin etrafında Suriye ve Irak başta olmak üzere önemli sorunlarımız var. Hiç olmazsa bu sorunlarla ilgili ortak hareket edelim, omuz omuza olabilelim. Partilerimiz farklı olabilir, parti bayrağımız, tüzüğümüz farklı olabilir ama ülkemizin bayrağı bir tane, devletimiz bir tane, o yüzden hiç olmazsa dışarıda bizi şikayet etmek gibi, milli konulardan uzak durmak gibi, uluslararası güçlerin Türkiye'deki uzantısı gibi davranmalar hiç kimseye fayda sağlamaz. O yüzden herkesin aynaya bakmasında, seçimsiz 4 yılın iyi değerlendirilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim."

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:29
  1. Muhalefet partileri
  2. suriye
  3. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  4. Anadolu Ajansı

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