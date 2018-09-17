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"Hiç kimsenin bize Twitter'dan ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur"

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanan 23'üncü Ahilik Haftası programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye üzerinde ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyuna dikkat çekerek, "Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklı hesaplarla ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur" dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:59
"Hiç kimsenin bize Twitter'dan ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur"

Çanakkale'de 17-21 Eylül tarihleri arasında kutlanan 23'üncü Ahilik Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin çelenklerinin sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, açılış konuşmasını yaptı.

'KAPTAN SAĞLAM, BU DA GEÇECEK'

Türkiye üzerinde ekonomi üzerinden oynanmak istenen kirli oyunlara dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi:

"Döviz tabii ki bir ekonomik problemdir. Ancak ekonomik büyümenin tek göstergesi döviz karşısında Türk parasının değeri değildir. İhracat, üretim, istihdam, yatırım hepsi beraber bir kıymeti ifade eder. Dünyanın hangi akıllı adamı Twitter'dan bir başka ülkenin ekonomisine müdahale eder. Eğer başka hesap olmasa, başka iddia olmasa, böyle bir anlayış olabilir mi? Türkiye devleti hangi bir yanlış yaptı da, döviz arttı. Bana söyleyebilir misiniz. Efendim ihracat azaldı mı? Azalmadı. Cari açık çokmuş. Dün de çoktu. Üstelik bugün azalmaya başladı. Yeni bir şey yok. Yeni bir problem yok. Ama farklı hesaplarla Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar bilsin ki, Çanakkale meydanından sesleniyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız bu milletindir.' Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklı hesaplarla ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur. Bunlar geçecek. Bir zamanlar dünyada ekonomik kriz olduğunda 'teğet geçecek' dedik. Dalga geçtiler. Bugün dünyada kriz yok. Türkiye'ye bir dayatma var. İddia ediyorum, kaptan sağlam, bu da geçecek. Yatırımcı, yatırımlara ara vermesin. Bankacı lütfen esnafın yanında olsun. Biz zaten esnafımızın yanındayız. Üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Çanakkale de büyüyor, Türkiye de büyüyor."

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Yılın Ahisi seçilenlere ödülleri verildi. Etkinlikler, mehteran gösterisiyle sona erdi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:59
  1. Bülent Turan
  2. Çanakkale
  3. Ahilik Haftası

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