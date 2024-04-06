Hiç bitmeyen su içme isteği! Yetersiz su tüketim: Zehirlenmeye karşı milyonları ilgilendiren açıklama verildi

Genellikle birçok insan gün içerisinde az miktarda su tüketiminden muzdarip olur. Ancak bunun tam tersini yaşayanlar da mevcut. Hiç bitmeyen su tüketme isteği ilerleyen zamanlarda tehlikleri sonuçlara, ölümcül vakalara dönüşebiliyor.

Farklı nedenleri olabilir!

Gün içerisinde uzmanların belirlediği su miktarından fazlasını içiyorsanız ve bu konuda kendinizi durdurmakta zorluk yaşıyorsanız altta yatan farklı bir sağlık sorunu olabilir. Özellikle aşırı tuzlu veya şekerli yiyecek tüketimi bu duruma yol açabilir. Aşırı susama, sağlıksız beslenmenin yanı sıra diyabet ve anemi gibi durumların da neden olabileceği dehidrasyonun bir işaretidir.

Diyabet hastalığının yaygın belirtilerinden biri de ağız kuruluğu ve beraberinde gelen su içme isteğidir. Bu durumun ağız kuruluğuna bağlı devam ettiğini düşünüyorsanız kan testi vermekte fayda var.

Su zehirlenmesine yol açıyor

Aşırı su tüketimi birçok farklı sağlık sorununa neden olabilir. Kandaki sodyum miktarı normalde olması gereken seviyeden düşük olduğunda 'hiponatremi' adı verilen bir rahatsızlığa yol açar. Bazı durumlarda ölümcül olan bu rahatsızlık kandaki sodyum miktarını sulandırır.

Ölümcül sonuçları olabilir

35 yaşındaki Ashley Summers'ın vefatı da tam olarak bu rahatsızlığın yol açtığı bir durumdu. Indiana'lı iki çocuk annesi Ashley, yalnızca 20 dakika içinde gereken miktardan fazla su tüketmesi nedeniyle vefat etti. Hücrelerinde bulunan yetersiz sodyum seviyeleri kanının sulanmasına neden oldu. Su zehirlenmesi olarak bilinen hiponatreminin vücudun dengesini bozduğu söylenebilir.

Önlemek için ne yapılmalı?

Uzmanlara göre su zehirlenmesini önlemek için yapılması gereken bazı uygulamalar bulunuyor. Şiddetli rahatsızlıkları önlemek için öncelikle aşırı su tüketiminden uzak durmanız gerekiyor. Böbrekler de aşırı su tüketimine uyumlanmakta zorlanabilir. O nedenle yeterli miktarda su tüketmeniz hayati önem taşıyor.

Geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre ise günde 8 bardak su içenlerin felç, böbrek hastalığı veya kalp krizi geçirme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya çıkmıştı. Şekerin hücrelerdeki suyu çekmesi ve idrara yol açması nedeniyle çok fazla şekerli içecek içenler aşırı susama riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Bu durumda uzmanların tavsiyesi aşırı şeker veya baharat tüketimini azaltmak. Günlük rutininize de uzmanların önerdiği sıvı tüketim miktarını yaymalısınız. Uzmanlar, fazla sıvının hücrelerin dışından içine doğru hareket ederek şişmesine neden olduğunu belirtiyor. Zamanla bu durum, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkilere yol açıyor.

Daha ciddi vakaların uyuşukluğa, kas güçsüzlüğüne, yüksek tansiyona, kafa karışıklığına, nefes almada zorluğa ve böbrek yetmezliğine neden olduğu belirtiliyor. Bu belirtiler dışında kullanılan bazı ilaçlar da susuzluğa neden olabilir. Alışkanlıklarınızı gözden geçirerek daha sağlam bir rutin oluşturabilir, gereken testleri yaptırabilirsiniz.

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