Hibe Nohutlar Toprakla Buluştu

Mamak Belediyesi çiftçilere yüzde 90 hibe ile Azkan nohut tohumu desteğinde bulundu. Destekten yararlanan çiftçiler, aldıkları nohutları ekmek için tarlalarına koştu.

Üretimin, üreticinin her zaman yanında olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Lalahan’da çiftçilerin sevincine ortak oldu.

Nohut tohumları mibzere dolduruldu, tohumlar tek tek toprakla buluştu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çiftçinin yüzünün gülmesi bizim için önemli. Toplam 83 çiftçimize 250’şer kilo nohut tohumu desteği sağladık. Nohutları toprakla buluşturduk, bereketli olsun inşallah… Tarımla ilgili verdiğimiz ve vereceğimiz desteklerle hem bölgemizde hem ülkemizde Mamak’ın üretimdeki payının artırılmasını, Mamak’ın bu konuda söz sahibi olmasını, iş gücünün alternatif tarımsal gelir faaliyetlerine yönlendirilmesini ve buna bağlı olarak da üreticilerimize ekonomik katkı sağlamasını, bunların yanı sıra tüketicilerin de sağlıklı ürünlere ulaşmasını amaçlıyoruz” dedi.

Başkan Murat Köse, Lalahan’da hayvancılıkla uğraşan üreticileri de ziyaret etti. Onlarla hasbihal edip, isteklerini dinleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak, merkez bir ilçe olmakla birlikte, kırsalı da olan, ağacı,yeşili ve tarlaları da olan bir ilçe. O yüzden bizler diyoruz ki “Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin”. diye konuştu.