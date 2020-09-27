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Ekonomi HGS sorulama
Ekonomi

HGS sorulama

HGS ceza sorgulama, HGS bakiye öğrenme, HGS yükle, HGS kaçak geçiş sorgulama, HGS bakiye sorgulama, HGS para yatırma sürücüler tarafından sorgulanmakta.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 15:48:00 -
HGS sorulama

Tüm Türkiye Hızlı Geçiş Sistemi yani HGS’nin avantajlarına öğrendi. Otoyol ve köprülerde trafik çilesi HGS sayesinde sona erdi. HGS kartına sahip sürücüler köprü ve otoyol geçişlerini yüzde 20 indirimli olarak geçmekte.

Hızlı Geçiş Sistemi hızlı ve güvenli yolculuk sunmakta. Yüksek teknoloji ürünü sistem sayesinde otoyollar ve köprülerde seyreden taşıtlar ödeme noktalarında durmadan ve kuyruk beklemeden kart veya etiket ile ödemesi  gerçekleştirilmekte.

HGS nasıl çalışıyor?

HGS nasıl kullanılır? HGS nereden alınır? HGS kartı alabilmek için aracın sınıfına göre bir HGS almak gerekmektedir. HSG iki tip etiket ile çalışmakta. Yapışkan tiyi etiket aracın camına yapışır ve çıkarıldığında işlevini yitirmekte. Diğeri ise kart tipi HGS. Aracın camına muhafaza kabı ile yerleştirilmekte. HGS etiket ve HGS kartlarını nakit ya da PTT posta çeki hesabına bağlı olarak satın alınabilmekte.

HGS sorgulama nasıl yapılır?

HGS sorgulama yapmak isteyen sürücüler, HGS bakiyelerinden ne kadar para olup olmadığını merak etmekte. HGS bakiye sorgulamak yapabilmek için PTT üzerinden sorgulama yapılabileceği gibi Turkiye. Gov. Tr e devlet üzerinden de HGS sorgulama yapabilirsiniz. E devlet HSG sorgulama yapmak için tıklayınız.

HGS PTT müşteri hizmetleri sorgulama

HGS PTT müşteri hizmetleri üzerinden sorgulama nasıl yapılır? HGS trafikte hızlı ve güvenli bir şeklide yolculuk yapabilirsiniz. Bunun için köprü ve otoyollarda HGS ile hızlı geçiş yapabilirsini. HGS bakiye sorgulama, HGS yüklemeri PTT HGS Müşteri Hizmetleri üzerinden de gerçekleştirilmekte. HGS PTT müşteri hizmetleri üzerinden https://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresinden ayrıca 444 17 18 numaralı telefonu arayarak HGS sorgulama yapabilirsiniz.

HGS yükleme

HGS nasıl yüklenir? HGS nereden yüklenir? HGS kartına yükleme yapacaklar HGS kartı yükleme yapmak için PTT şubelerinde HGS yükleme yapılabileceği gibi anlaşmalı bankalar üzerinden de HSG yüklemesi gerçekleştirilmekte. Ayrıca HGS yüklemesini online olarak veyahutta telefon üzerinden SMS olarak da yükleme yapılabilmekte.

HGS borç sorgulama

Trafikte trafik cezalarına ilişkin ödeme yapmak için trafik ceza tutarlarını HGS Borç Sorgulama ile öğrenebilirsiniz. Bunun için Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı Karayollar Genel Müdürlüğü geçiş ihlal sorgulama sayfası üzerinden plaka girilerek sorulama yapılabilmekte. HGS borç sorgulama geçiş ihlal sorgulama yapmak için tıklayınız.

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