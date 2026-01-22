  • İSTANBUL
Gündem Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi”
Gündem

Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

PKK/YPG destekçisi İbrahim Halil Baran, YPG/SDG’nin uğradığı hezimet üzerine açıklama yaparak, “Bugün Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu iktidar olsaydı Türkiye bu kadar güçlü bir şekilde Suriye'ye müdahale edemezdi” diyerek üzüntüsünü ifade etti.

“Libya’da ne işimiz var?”, “Karabağ’da ne işimiz var?”, “Mavi vatan masal” diyen, katil Esat’a destek veren, laiklik bahanesiyle ABD ve Siyonist güdümündeki PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG'ye kol kanat geren CHP zihniyetinin çöküşü, PKK/YPG’den gelen itiraflarla gözler önüne seriliyor.

“KILIÇDAROĞLU İKTİDAR OLSAYDI TÜRKİYE BU KADAR GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SURİYE'YE MÜDAHALE EDEBİLİR MİYDİ?”

PKK/YPG destekçisi İbrahim Halil Baran’ın, YPG/SDG’nin uğradığı hezimet üzerine yaptığı; “Seçim döneminde ‘Erdoğan çok güçlü bunun gitmesi lazım, Kılıçdaroğlu gelsin’ dedik. Bugün Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu iktidar olsaydı Türkiye bu kadar güçlü bir şekilde Suriye'ye müdahale edebilir miydi?” şeklindeki açıklama, CHP’nin durumunu ortaya koyuyor.

