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Ekonomi Heyecanlandıran gelişme! Bütçe bakın kaç milyar lira fazla verdi
Ekonomi

Heyecanlandıran gelişme! Bütçe bakın kaç milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 2020 Ağustos bütçesi 28,2 milyar lira fazla verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:10:00 -
Heyecanlandıran gelişme! Bütçe bakın kaç milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2020'de 28,2 milyar lira faiz dışı dengesi 40.1 milyar lira fazla vererek rekor kırdı.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında bütçe fazlası 576 milyon lira iken, bu sene yılın aynı ayında bütçe fazlası 28,2 milyar lira olarak tarihi rekorunu kırdı.

Merkezi yönetim bütçe giderleri için yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Merkezi yönetim bütçe giderleri ağustos ayı itibarıyla 80 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 11 milyar 901 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 68 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Öngörülen bütçe giderleri için de açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı; “2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten ağustos ayında 80 milyar 345 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 93 milyar 712 milyon TL harcama yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Hazine’den yapılan açıklama ise şu şekilde:

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında azalmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 7,3 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında azalarak 68 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında yüzde 7,2 olmuştur.

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Yorumlar

Tarafsız

Bütçenin fazla verdiğini, ekonominin iyi olduğunu, vatandaş olarak, BEN NEDEN HİSSETMİYORUM?
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Selim

Ogretmenin ek dersini yatirin bari. Cogu ogretmen ek dersden geciniyor canli ders yap ek ders yok
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