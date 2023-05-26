Heyecanlandıran etkili keşif: Nefesler tutuldu! Titanik'te bulunan kolyenin gerçek sahibi yapay zekayla aranacak

Independent Türkçe'nin haberine göre, keşif, Guernsey merkezli bir şirket çift denizaltı kullanarak talihsiz lüks yolcu gemisinin ilk tam boyutlu dijital taramasını yapmasının ardından gerçekleşti. Tarihteki en büyük sualtı taraması olan projede, alanın tam bir taramasını elde etmek için enkazın 700 bin görüntü alındı.

Gemiye binen yolcuların görüntülerini analiz edilip taranacak ve yüz tanıma teknolojisinden geçirilerek yolculuğa çıktıkları gün giydikleri kıyafetler sınıflandırılacak. Analistler kolyeyi hangi yolcunun taktığını belirleyebilirlerse, kolyenin sahiplerinin yaşayan akrabalarını arama çalışmalarına başlayabilirler.

"Keşif inanılmaz"

Şirketin CEO'su Richard Parkinson, bu keşfi "şaşırtıcı, güzel ve nefes kesici" diye niteledi. Parkinson, enkaz alanının büyüklüğü göz önüne alındığında keşfin inanılmaz olduğunu söyledi ve ekledi:

"Genellikle anlaşılmayan şey, Titanik'in iki parçaya bölündüğü ve pruvayla kıç arasında yaklaşık 8 kilometre karelik bir enkaz alanı olduğu. Ekip bu alanı o kadar detaylı bir şekilde haritalandırdı ki bu ayrıntıları seçebildik."

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