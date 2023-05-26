  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye kararı: Fahiş kira artışına karşı milyonlarca kiracıya koruma yasası! Hazırlıklar resmen tamamlandı

Sosyal medyayı sallamıştı! HÜDA PAR'dan 'dövmeli kız' açıklaması

Şehirde DAEŞ ve PKK operasyonu! Enselendiler

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın koruması da yakalanmıştı! Karar verildi

Aman dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin... Ev kiralamak isterken dolandırıldı

Sınır hattında nefesler tutuldu! Türkiye'ye Irak'a yakın bölgeden her an müjde gelebilir

Çocuk öyle bir şey söyledi ki! Erdoğan ne yapacağını şaşırdı

Uzun süre sonra güzel haber! Türkiye büyük bir dertten kurtuldu

Arap ülkesinden Türkiye'ye flaş teklif: Gelin ülkemizde kurun

SGK Başuzmanı yeni asgari ücreti açıkladı! Bomba rakam
Aktüel Heyecanlandıran etkili keşif: Nefesler tutuldu! Titanik'te bulunan kolyenin gerçek sahibi yapay zekayla aranacak
Aktüel

Heyecanlandıran etkili keşif: Nefesler tutuldu! Titanik'te bulunan kolyenin gerçek sahibi yapay zekayla aranacak

Yeniakit Publisher
2023-05-26 21:40:00 -
Heyecanlandıran etkili keşif: Nefesler tutuldu! Titanik'te bulunan kolyenin gerçek sahibi yapay zekayla aranacak

Titanik'in enkazında 20 milyon yıl önce yaşamış köpekbalığı türü olan Megalodon dişinden yapılmış kolyenin sahibi, yapay zekaya dayalı bir teknoloji ile belirlenmeye çalışılacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre, keşif, Guernsey merkezli bir şirket çift denizaltı kullanarak talihsiz lüks yolcu gemisinin ilk tam boyutlu dijital taramasını yapmasının ardından gerçekleşti. Tarihteki en büyük sualtı taraması olan projede, alanın tam bir taramasını elde etmek için enkazın 700 bin görüntü alındı.

Gemiye binen yolcuların görüntülerini analiz edilip taranacak ve yüz tanıma teknolojisinden geçirilerek yolculuğa çıktıkları gün giydikleri kıyafetler sınıflandırılacak. Analistler kolyeyi hangi yolcunun taktığını belirleyebilirlerse, kolyenin sahiplerinin yaşayan akrabalarını arama çalışmalarına başlayabilirler.

"Keşif inanılmaz"
Şirketin CEO'su Richard Parkinson, bu keşfi "şaşırtıcı, güzel ve nefes kesici" diye niteledi. Parkinson, enkaz alanının büyüklüğü göz önüne alındığında keşfin inanılmaz olduğunu söyledi ve ekledi:

"Genellikle anlaşılmayan şey, Titanik'in iki parçaya bölündüğü ve pruvayla kıç arasında yaklaşık 8 kilometre karelik bir enkaz alanı olduğu. Ekip bu alanı o kadar detaylı bir şekilde haritalandırdı ki bu ayrıntıları seçebildik."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23