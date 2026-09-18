Heyecan artıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev organizasyonda 1. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından 2. Tur için eşleşmeler kura ile belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçları oynandı. Dev organizasyonda 1. Tur maçlarının ardından 2. Tur müsabakaları için eşleşmeler TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi ile belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Pazarspor - Efor Çay Erbaaspor
Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen
Kırklarelispor-Bayburtspor
Sakaryaspor-Arıt Kayadibi
Küçükçekmece Sinop-Beykoz İshaklıspor
Tokat Belediye SK-Etimesgut SK
Bursa Yıldırım Spor-Amasyaspor
Orduspor 1967-KDZ. Ereğli 1980 Spor Kulübü
Zonguldak Spor-Düzce Cam Düzcespor
Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok Spor
Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor
Karacabey Bld. Spor-Galata Spor
Karabük İdman Yurdu-Beykoz Anadolu Spor
Gaziemir G.O.G Spor-Fethiyespor
Gemlik Sümerbey-Uşakspor
Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar
Eskişehirspor-1922 Akşehir Spor
Denizli İdman Yurdu 1959 Spor-Serik Belediyespor
Adanaspor-Adalat Gücü
Eskişehir Anadolu Spor-Kepez Spor
Niğde Belediye Spor-Ağrı 1970 Spor
Hakkari Zap SK- Adana Demirspor A.Ş
Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilen 2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre 2. Eleme Turu karşılaşmaları Ekim ayı başında gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde sahadaki yerini alacak. Kazanan ekipler adını 3. Eleme Turu'na yazdıracak.