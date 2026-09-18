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Spor Heyecan artıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu
Spor

Heyecan artıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

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Heyecan artıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev organizasyonda 1. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından 2. Tur için eşleşmeler kura ile belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçları oynandı. Dev organizasyonda 1. Tur maçlarının ardından 2. Tur müsabakaları için eşleşmeler TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi ile belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Pazarspor - Efor Çay Erbaaspor

Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen

Kırklarelispor-Bayburtspor

Sakaryaspor-Arıt Kayadibi

Küçükçekmece Sinop-Beykoz İshaklıspor

Tokat Belediye SK-Etimesgut SK

Bursa Yıldırım Spor-Amasyaspor

Orduspor 1967-KDZ. Ereğli 1980 Spor Kulübü

Zonguldak Spor-Düzce Cam Düzcespor

Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok Spor

Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor

Karacabey Bld. Spor-Galata Spor

Karabük İdman Yurdu-Beykoz Anadolu Spor

Gaziemir G.O.G Spor-Fethiyespor

Gemlik Sümerbey-Uşakspor

Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar

Eskişehirspor-1922 Akşehir Spor

Denizli İdman Yurdu 1959 Spor-Serik Belediyespor

Adanaspor-Adalat Gücü

Eskişehir Anadolu Spor-Kepez Spor

Niğde Belediye Spor-Ağrı 1970 Spor

Hakkari Zap SK- Adana Demirspor A.Ş

Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilen 2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre 2. Eleme Turu karşılaşmaları Ekim ayı başında gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde sahadaki yerini alacak. Kazanan ekipler adını 3. Eleme Turu'na yazdıracak.

 

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