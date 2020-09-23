Hesap sorulmayınca ötmeye devam ediyorlar! Hokkabaz Kemal Alemdaroğlu’nun ipliği pazara çıkarıldı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yaz İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilere eziyet eden Kemal Alemdaroğlu’nun yaptıklarını savunmasına sert tepki gösterdi.
Ergenekon davasından 15 yıl 8 ay hapis cezası aldığı halde FETÖ'cü yargı mensuplarının davayı sulandırması sonucu tahliye olan İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu, yaptığı skandal açıklamalarda tekrar gündeme geldi.
Rektör olduğu 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilere yaptığı zulmü savunan Alemdaroğlu, yaptığı her şeyi savunduğunu söyledi.
Bugün başörtüsü serbestisi nedeniyle AK Parti hükümeti hakkında inanılmaz ifadeler kullanan Kemal Alemdaroğlu, “Bunlar siyasal İslam’ın Türkiye’yi artık Türklük dışına dışına çevirmekte olduğunu gösteriyor.” dedi.
Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Alemdaroğlu’nun rezil sözleri masaya yatırıldı.
Karahasanoğlu, Kemal Alemdaroğlu’ndan yaptıklarının hesabı yargı çerçevesinde sorulmadığı için skandal açıklamalar yapmaya devam ettiğini söyledi.