Hesabınızı, kitabınızı buna göre yapın! Alacağınız net maaşı böyle hesaplayabilirsiniz

Maaşınızın ne kadar olduğunu ve elinize geçen miktarın asıl maaşınızdan az olmasının nedenini öğrenmeniz son derece önemli. Brüt maaş ve net maaş arasındaki farkı anlayarak bütçe planlamanızı daha sağlam temellere oturtabilirsiniz.

Çalışanlar için net maaş ile brüt maaşın ne olduğunu bilmek önemli. Peki maaşınızdan nelerin kesildiğini tam olarak biliyor musunuz?

Brüt maaşınızın ne olduğunun farkında mısınız?

Brüt maaş, bir çalışanın ay boyunca hak ettiği ücreti üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmadan hesaplanan maaştır. Bu maaş çalışana olduğu gibi verilmez. Çalışan kişi, vergi ödemelerini ve yapması gereken kesinti işlemlerini kendisi adına yatan maaş üzerinden yapmaz. İşveren, çalışanın bir aylık brüt maaşı üzerinden gerekli ödemeleri yaptıktan sonra kalan parayı net maaş olarak vermektedir. Brüt maaş hesaplama işlemi yapmak için öncelikle maaştan hangi kesintilerin ne kadar oranlarla yapıldığını bilmek gerekir. Elinize geçen parayla birlikte adınıza yapılan ödemeleri ve sizden alınan kesintileri topladığınız takdirde aylık çalışmanızın karşılığı olan brüt maaşınızı bulabilirsiniz. Çalışanın yasal yükümlülükleri nedeniyle yapılan tüm bu kesintilerin toplamı, aslında hak edilen ücretin tamamıdır.

Net maaş böyle tanımlanıyor

Bir çalışanın ay sonunda eline geçen para miktarıdır. Brüt maaştan tüm kesintiler yapıldıktan sonra kalan para olarak da bilinir. Net maaşa asgari geçim indirimi dahil değildir. Eğer bir iş yeri çalışanına asgari geçim indirimi veriyorsa bunu net maaşın üzerine ekleyerek yapmalıdır.

Net maaş aynı zamanda çalışanın bir ay boyunca yaptığı fazla mesailerin ücretini de kapsamaz. İşverenler aynı şekilde net maaşın üzerine çalışanın mesai ücretlerini ekleyerek ödeme yapar. Banka hesabınıza yatan, harcamalarınızı yaparken kullandığınız bu tutar, iş sözleşmesi öncesinde işvereninizle anlaştığınız asıl maaş miktarıdır. Dolayısıyla atacağınız finansal adımlarda net maaşı dikkate almanız gerekir.

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Arana ne fark var ve nasıl hesaplanıyor?

Net maaş hesaplaması asgari ücret alan bir çalışan için şu şekilde hesaplanıyor:

Brüt asgari ücret - (%14 SGK primi + %1 işsizlik sigortası primi) = Net asgari ücret

Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar için net maaş hesaplama yöntemi şöyle:

Aylık brüt ücret - (%14 SGK primi + %1 işsizlik sigortası primi + %15 hesaplanan gelir vergisi - gelir vergisi istisnası + damga vergisi - damga vergisi istisnası) = Net maaş

Gelir vergisi çalışanın kazancının yıl içinde toplam 70 bin TL'ye kadar olması durumunda %15 hesaplanır. Üzerine çıktıkça ise %20, %27 ve %35 gibi belirlenen oranlarla kesilmeye devam eder. Maaştan gelir ve damga vergisi kesintilerinde istisna tutarları hesaplanarak kalan oranda kesinti yapılıyor.