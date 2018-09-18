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Hesabından paylaştı! Guiza briket ile...

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dani Güiza'nın Instagram'dan paylaştığı hikaye dikkat çekti.

18 Eylül 2018 Salı 23:12
Hesabından paylaştı! Guiza briket ile...

"Benim yeni spor salonum" yazısıyla bir hikaye paylaşan Güiza, videoda briket kaldırarak spor yaparken görülüyor.

İspanyol golcünün üzerinde Fenerbahçe tişörtü olması dikkat çekti.

38 yaşındaki futbolcu İspanya'da Sanluqueno takımının formasını giyiyor.

1980 doğumlu futbolcu 2008'de transfer olduğu Fenerbahçe'de 3 sezon forma giymişti.

Fenerbahçe, Mallorca'dan 14 milyon euro'ya transfer ettiği Guiza, 2011'de bedelsiz olarak Getafe'ye gitmişti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 23:12
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