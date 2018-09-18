Hesabından paylaştı! Guiza briket ile...

"Benim yeni spor salonum" yazısıyla bir hikaye paylaşan Güiza, videoda briket kaldırarak spor yaparken görülüyor.

İspanyol golcünün üzerinde Fenerbahçe tişörtü olması dikkat çekti.

38 yaşındaki futbolcu İspanya'da Sanluqueno takımının formasını giyiyor.

1980 doğumlu futbolcu 2008'de transfer olduğu Fenerbahçe'de 3 sezon forma giymişti.

Fenerbahçe, Mallorca'dan 14 milyon euro'ya transfer ettiği Guiza, 2011'de bedelsiz olarak Getafe'ye gitmişti.