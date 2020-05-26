  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hes Kablo Kayserispor taktik çalıştı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 20:34:56 -
Hes Kablo Kayserispor taktik çalıştı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip günü taktik idman yaparak geçirdi.


Hes Kablo Kayserispor, Kadir Has Tesisleri’nde Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı ekip akşam yaptığı antrenmanda taktik çalıştı. Çift kale maç yapan sarı-kırmızılılar iki takıma ayrılırken, Lung, Yasir, Mert, Sapunaru, Zoran, Mensah, Aksel, Emre Demir, Hasan Hüseyin, Kravets ve Ziya siyap takımda, İsmail, Emre Taşdemir, Diego, Oğuzhan Çapar, Anthony, Rıenstra, Dje dje, Enver Cenk, Ömer Uzun, Mesanoviç ve Mario Situm çubuklu takımda yer aldı. Siyah takım çift kale maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Prosinecki’nin oyuncularına sık sık uyarılarda bulunması dikkat çekti. Kayserispor yarın yapacağı tek idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı