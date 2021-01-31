Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.