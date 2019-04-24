Hes Kablo Bayileri Kayseri’de Buluştu

Hes Kablo Bayileri 10-13 Nisan 2019 tarihinde Kayseri’de buluştu.

3 gün boyunca devam eden “yıllık değerlendirme ve istişare” toplantısına Türkiye’nin dört bir yanından gelenHes Kablo Bayileri ile Hes Kablo Yönetimi, Yönetim Kurulu üyesi / CEO, Genel Müdür, Üst Düzey Yöneticiler Değerlendirme ve Hedef Toplantısında bir araya geldi.

Hes Kablo Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü İsmail Avcıyapmış olduğu sunumda sektörün ve Hes Kablonun2018 Yılının Değerlendirmesini yaparak 2019 yılının hedef gerçekleşme durumunu ve hedefler doğrultusundailerlenebilmesi için Merkez olarakHes Kablo’nun görüşlerini dilegetirdi. Günün şartlarında sürdürülebilir bir anlayışla Kurumsallıktan ve Kaliteden ödün vermeden, ArGE faaliyetleri, Ürün çeşitliliği ve ödemeler hususundaHes Kablo olarakortaya koydukları politikayapıcıfaaliyetleri aktardı.

Ülke olarak içinden geçmekte olunan süreç ve paydaşlarolarak alınması gereken tedbirleri aktardı.Hes Kablo olarak %80’i gibi bir oranı dolar olan girdiler ileoluşturulanmaliyet yapısına rağmen Türk Lirası üzerinden yapılan vadeli satışlar ile ekonomiyeverilen desteğin altı çizildi. Hes Kablonun Türkiye’nin en büyük ve engüvenilir Kablo Markası olarak dolar ve bakırdaki aşırı dalgalanmalarda ve yükselişlerde dahi Kurumsallığından ödün vermeyen duruşunun takdireşayan birtavırolduğudilegetirildi vekatılımcılar tarafındanayaktaalkışlandı.

Hes Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, hoş geldiniz konuşmasında 2018’de yapılan faaliyetler ve ileriyedönükçalışmaları başlayanve planlanan yatırımlar hakkındaKatılımcılarlapaylaşımda bulundu. 2018 yılının yılın ikinci yarısında başlayan Kur şokuna rağmen başarılı geçtiğini ve 2019’un İkinci yarısından itibaren Ülkeekonomisinin toparlanmaya başlayacağını ve hareketleneceğini; dolayısı ileülke veşirketolarak geriye değil, hep ileriyebaktıklarını vebundan dolayı dasektörün Lideri, olduklarınıdile getirerekiçinden geçilmekte olan sürecin kalıcı olmayacağını veişlerin açılacağınaolan inancını aktardı. Hes Kablonun sadece ciroda değil, marka bilinirliği, kalite, ürün çeşitliliği, güven ve saygınlık açılarından da sektörün lideri olduğu ve satış sonrası hizmetleri ile de büyük oranda beğeni aldığını belirtti.

Son olarak Yönetim Kurulu Üyesi / CEO Alpaslan Baki Ertekin, 2018 Yılını Hes Kablo olarak oldukça tatminkarbirdüzeydekapattıklarını; 2019 Yılınında alınan tedbirlerveortayakonan icraatlarneticesindeMarkamızlehinehedeflerimizeparalel birneticeile tamamlanacağına olan inancını dilegetirerek Üst Yönetim olarak gerek şirketYönetiminin ve gerekseHes Kablo’nun Değerli Bayilerininher zaman olduğu gibi güçlü destekçileriolduklarınıdilegetirdi. Hes Kablo Ailesinebaşarılar diledi.

Toplantıya katılan Hes Kablo’nun DeğerliBayileri bütün yönleri ile Sektör, Marka veBölgegerçekleri ışığındaKarar alıcılara yardımcı olmak içinDeğerli görüşlerinitüm katılımcılarlapaylaşarak ortak gelecekiçin katkılarını ortayakoydular. Toplantı sonrası Erciyes Dağına hareket eden Hes Kablo Ailesi, öğle yemeğinin ardından Akşam Gala Yemeğinde buluştu. Ertesi gün Türkiye’de Sektörün en büyük ve donanımlı Fabrikalarını bünyesindebarındıran Hes Kablo, BayilerineÜretim Tesislerini gezdirerek Uzmanlar eşliğinde Tesis veÜretim hakkındabilgileraktardı. 2 günlük yoğun temponun ardından Akşam Yemeğinde hep birlikte vakit geçirildi ve KayseriBuluşmasınoktalandı.