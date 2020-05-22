  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hangi il ve ilçelerde camiler açılacak?

Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?
için kalan
Spor

Hertha Berlin, Union Berlin’i farklı geçti

Almanya Bundesliga’nın 27.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:35:00 -
Hertha Berlin, Union Berlin’i farklı geçti

Almanya Bundesliga’nın 27. haftasının açılış maçında Hertha Berlin, sahasında Union Berlin’i 4-0 mağlup ederek çıkısını sürdürdü.


Geçtiğimiz hafta Hoffenheim’ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Hertha Berlin, bu akşam sahasında Union Berlin’i konuk etti. Korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 51. dakikada Vedad Ibisevic ve 52. dakikada Dodi Lukebakio’nun golleriyle skoru 2-0’a getirdi. Arda arda gelen gollerle iyice rahatlayan Hertha, 61. dakikada Matheus Cunha’nın fileleri havalandırmasıyla farkı 3’e çıkardı. 77. dakikada Marvin Plattenhardt’ın pasında Dedryck Boyata maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti ve karşılaşma Hertha Berlin’in 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 34’e çıkaran Bruno Labbadia’nın öğrencileri 10. sıraya yükseldi. Union Berlin ise 30 puanla 12. sırada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı