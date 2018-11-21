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Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Hernan Crespo, Efsane Sporcular Derneği'nin açılışı için İstanbul'a geldi. Crespo, Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:24
Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı

Efsane Sporcular Derneği'nin açılışına katılmak için İstanbul'da bulunan Hernan Crespo, Türk futboluyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Arjantinli efsane, yıllar sonra İstanbul'a yeniden geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Crespo'nun açıklamaları şu şekilde:

''Türkiye'de insanlar futbola tutkuyla bağlı''

''Uzun yıllar sonra İstanbul'a geliyorum ve bu şehrin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Buraya tekrar gelmek benim için çok güzel. Türkiye'de insanlar futbola tutkuyla bağlı. Türk halkının futbola ilgisini, tutku olarak özetleyebilirim. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oynamak için buraya çok geldim. İnsanlarda futbola tutkuyu gördüm ve bunu statlarda hissettim.''

''Türkiye'de sempati duyduğum takım Galatasaray''

''Türkiye'de sempati duyduğu takım Galatasaray. Hagi büyük efsane, Galatasaray'da oynamıştı. Arkadaşım Muslera, Galatasaray'da oynuyor. Chelsea'den takım arkadaşım Didier Drogba da Galatasaray'da oynadığı için Galatasaray'a sempati duyuyorum.''

Crespo ayrıca Cengiz Ünder ve Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsetti:

"Cengiz farklı bir isim"

Serie A'yı yakından takip etmeye devam ediyorum. Cengiz Ünder'i birçok kez Roma'da izleme fırsatı buldum. Kendisi çok iyi ve gelecek vadeden bir futbolcu. Roma'da o atmosferde futbol oynamak inanılmaz zordur. Fakat Cengiz Ünder bu zorluğu kolaya çevirdi ve Roma'nın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon bizlere neler yapacağının sinyallerini vermişti. Bu seneye de bıraktığı yerden başladı. Cengiz'i canlı olarak izlediğinizde sahadaki diğer oyunculardan farklı bir oyuncu olduğuna kısa sürede ikna olabiliyorsunuz. Çok önemli yetenekleri var. Bana göre çok önemli bir geleceğe sahip.

"Emre büyük bir fenomen"

Emre Belözoğlu da büyük bir fenomen. Kendisi eski takım arkadaşım. Aramızda 5 yaş var, ben teknik direktör oldum fakat Emre futbol oynamaya devam ediyor. Ona ve kariyerine büyük saygı duyuyorum.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:24
  1. İstanbul
  2. Futbol
  3. Emre Belözoğlu
  4. Serie A
  5. Cengiz Ünder
  6. Fenerbahçe
  7. Galatasaray
  8. Beşiktaş
  9. Efsane Sporcular Derneği

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