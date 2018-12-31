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Herkesin kendine özel bir beslenme şifresi var

Kişisel “nutri genetik analizler” sayesinde, insanlar artık kendi ihtiyaçlarına ve risk gruplarına göre beslenebilecek.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:32
Herkesin kendine özel bir beslenme şifresi var

Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak olan bu testler sayesinde, kişiler genetik incelemelerinin sonuçlarına göre özel bir beslenme ve yaşam modeline sahip olacaklar. Hastalık riskleri azalacak, ortalama insan ömrü uzayacak...

Basit bir test, hayatınız boyunca kalp, diyabet, kanser, kemik erimesi gibi hastalıklardan korunmak için nasıl beslenmeniz gerektiğini ortaya çıkartacak. Hacettepe Üniversitesi'nde ilk adımı atılan bu yöntemin adı: nutri-genetik.

İnsan geni üzerine yapılan araştırmalarda; insan DNA'sında yer alan yaklaşık 25 bin genin dizilimi ortaya bütün detaylarıyla konunca, nutri-genetik bilimi de ağırlıklı olarak son on yıl içinde gelişti.

Genetik yapımız bizi bazı hastalıklara karşı yatkın kılabiliyor.

Hastalıkların bir kısmı doğrudan çevreden geliyor. Bulaşıcı hastalıklar gibi. Bunda genetik yapımızın rolü son derece sınırlı.

Bazı hastalıklar ise, tamamen genetik yapımızdan kaynaklanıyor.

Mesela kalp sağlığımızla ilgili genler var. Eğer biz beslenmemize dikkat eder, aldığımız folik asit miktarını artırır yani yeşil yapraklı sebzelerde bulunan B grubu vitamini bol alırsak, kalp krizi riskimiz azalmış olacak.

Bir genetik özellik yanlış bir beslenme tarzı alışkanlığı ile bir araya gelince, hastalık riskini ortaya çıkarır.

Kalp hastalıkları, diyabet (şeker hastalığı), kanser, osteoporoz (kemik erimesi) gibi, orta yaşın üzerinde gelişme riski yüksek olan hastalıklar nutri-genetik bilimi açısından büyük önem taşıyor.

İleride her kişi kendi genetik yapısına uygun olarak bir beslenme şeklini öğrenmek isteyecek. Zaten konunun en önemli noktası da bu. Genel geçer diyetler bünyesel farklılıkları dikkate almadığı için sağlığımız açısından zararlı olabiliyor. Halbuki kişisel nutri-genetik analiz testi yaptıran her kişi böyle uluorta diyetlere yönelmeyecek, ihtiyacı olanı uygulayacak.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:32
  1. beslenme
  2. kişiye özel beslenme
  3. nutri genetik analizler

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