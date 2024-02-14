Herkesi şok etti! Kaldırımda son sürat araba sürdü

Büyükçekmece’de Hadımköy Yolu’nda bir sürücü ters yöne girerek kaldırımda son sürat ilerledi. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, Pazartesi akşam saatlerinde Büyükçekmece Hadımköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü geri dönmek için 200 metre ilerideki kavşağı kullanmak yerine aracıyla kaldırıma çıkarak ters yönde ilerledi. Hızla giden sürücünün kaldırım işgali bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yaya yolu üzerinde hızla seyreden aracın hem trafiği hem de yayaların hayatını tehlikeye atıp kazaya davetiye çıkardığı o anlar yer aldı.