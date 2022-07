Herkes çok merak ediyordu: '6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının eşgali'

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü köşe yazısında şer ittifakının Cumhurbaşkanı adayının eşgalini açık açık tarif etti. İşte çok merak edilen adayın eşgali:

6'lı masanın son toplantısının gündemi belli olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını bir kez daha değerlendireceklermiş.

Erdoğan girdiği her seçimde partisinin doğal adayı... Yarıştan kaçtığı ya da ringe dövüşsün diye yerine başkasını çıkardığı görülmemiş.

O halde neyini tartışacaklar?

Bir daha aday olmaması için Anayasa Mahkemesi istikametinde dua mı edecekler?

BBC'nin haberine göre bu toplantıda da "aday ismi" ve "seçim ittifakı" konularında somut bir adım beklenmiyormuş. CHP kulislerinde de "Aday ismi değil, ama eşkali belli olur" yorumu yapılıyormuş.

E eşgal de belli değil mi zaten?

Açık açık "Kim seçilirse seçilsin masaya danışacak, attığı her adımı bize soracak" demediler mi?

Yani ortaya hepsinden azar azar...

Cem Yılmaz gibi söylersek "little litle, in to the middle."

Boyu Davutoğlu kadar...

Gözleri Kemal Bey gibi miyop...

Saçları Akşener gibi 90 model...

Karamollaoğlu oğlu gibi çember sakallı...

Sesi Babacan gibi güvensiz, fısıl fısıl...

Peki ya Gültekin Uysal?

Beyefendinin belirgin, akılda kalan hiçbir özelliğini bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim.

Ama dişlerinin ittifaka masa altından katılan HDP'ye benzediğine eminim.

Şimdilik, seçime kadar sıkılı vaziyette, sonrasında fırsat bulursa ısırmaya hazır.