Zeytin çekirdeği neden atılmamalı! Sağlığa faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız...
Zeytin çekirdeğinin faydaları say say bitmiyor.
Zeytin çekirdeğinin faydaları say say bitmiyor.
Zeytingiller familyasına ait olan zeytin, yenilebilir meyvesi ile Akdeniz bölgesine ait bir ağaç türüdür. 10 metreye kadar uzayabilen ağacın yaprakları yeşildir. Geniş gövdesi vardır ve ağacın yaşı ilerledikçe bu gövdede çatlaklar oluşur. Zeytin ağacının ömrü oldukça uzundur. 2000 yıl kadar rahatlıkla toprakta kalabilirler. Zeytin, bahar sonu geldiği zaman yaprakların altında salkımlar halinde tomurcuk açar. Küçük çiçekler beyaz ya da sarı renkte olabilir. Çiçekler hoş kokuludur. Bu çiçeklerden etli ve yağlı meyveler oluşur. Bu meyvelere ise zeytin denir. Zeytin çekirdeği ve meyvesinden yağ elde edilir.
Sabah kahvaltılarında tüketilen zeytin dünyanın birçok yerinde yağ olarak da tüketilmektedir. Zeytinden elde edilen yağ oldukça sağlıklıdır. Dünya üzerinde zeytin üreticiliği yapan ülkeler sıralandığı zaman Türkiye, dördüncü sırada yer almaktadır. Zeytin meyvesinin yağ oranı yüksektir. Zeytinin besin değerleri ise şu şekildedir;
115 kalori 8 g protein 21 g yağ 6 g karbonhidrat
100 gram zeytinde bulunan besin değerleri yukarıda yer aldığı gibidir. Zeytin, içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir besindir. Farklı alanlarda kullanılan zeytin aynı zamanda çekirdeği ile sağlığa faydalıdır. Zeytin çekirdeğinin kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Geçmişte insanlar zeytin yerken çekirdeğini de kullanarak çeşitli rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışmıştır. Günümüzde hala zeytin çekirdeğinden faydalanmaya çalışan insanlar vardır.
Zeytin ağaçları bereketi ve barışı simgeler. Farklı mutfaklarda kullanılan zeytin özellikle Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Türk mutfağından eksik olmayan zeytinin manevi değeri vardır. Lezzetli ve sağlıklı bir meyve olan zeytinin çekirdeğinin sağlığa faydalı olduğu savunuluyor. Bu konu üzerine araştırma yapan uzmanlar iki gruba ayrılıyor. Bir grup, zeytin çekirdeğinin aslında sağlık için önemli etkisinin olmadığını savunurken diğer bir grup ise çekirdeğin sağlığa faydalı olduğunu savunuyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda elde edilen verilere göre zeytin çekirdeğinin sağlığa faydası şu şekilde sıralanıyor;
Mideyi güçlendiriyor ve mide yanmasını azaltıyor. Bağırsakların düzenli ve doğru çalışmasını sağlıyor. Kabızlığı önlüyor.
Sindirim sisteminin aktif hale gelmesini sağlıyor. Ülser ve gastrit gibi mide problemlerinin tedavisini destekliyor. Basur ve prostatı önlüyor.
Kanser hücrelerinin önüne geçiyor. Kolesterolü dengeliyor.
Yapılan araştırmalar doğrultusunda yukarıda yer alan faydalar zeytin çekirdeği sayesinde insanlara kazandırılıyor. Zeytin çekirdeğinde bulunan etken maddeler öncelikle mideyi güçlendiriyor. Midede oluşan yanmalar, ülser ve gastrit gibi sağlık problemleri önleniyor. Düzenli tüketilen çekirdek sayesinde bağırsak tembelliği ortadan kalkıyor. Bağırsaklar daha doğru hareket ederek kabızlık problemi ortadan kaldırıyor. Çekirdek, selülozu eriten enzimleri aktifleştirmektedir. Bu sayede sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Sindirim sisteminin düzenli ve doğru çalışması sayesinde tüketilen besinler kısa sürede sindirilmiş olur. Yapılan araştırmalar doğrultusunda basur be prostat sorununun azaldığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda zeytin çekirdeğinin kanser hücrelerine karşı direnç sağladığı gözlemlenmiştir. Kötü kolesterolü dengelen özelliği ile de bilinir.
Zeytin çekirdeği üzerine yapılan bazı bilimsel araştırmalar, çekirdeğin içerdiği fenolik bileşikler sayesinde antioksidan özellik gösterebileceğini ortaya koymuştur. Bu bileşiklerin vücutta serbest radikallere karşı koruyucu etki oluşturabileceği düşünülmektedir.
Zeytin meyvesi genellikle çekirdeğinden ayrılıp tüketilmektedir. Çünkü meyve yumuşakken çekirdek kısmı oldukça serttir. Zeytin çekirdeğini çiğnemek mümkün değildir. Çekirdek zor kırılmaktadır. Bu nedenle zeytin çekirdeği yutmak gerekir. Çekirdeğin kullanımını merak edenler ve çekirdeği kullanmak isteyenler günlük aç karnına bir tane zeytin çekirdeği yutabilir. Yutulan çekirdek midede eriyecektir. Zeytin çekirdeğinden faydalanmak isteyen çoğu insan tereddüt ediyor. İnsanlar, çekirdeğin mideye ya da bağırsaklara bir zarar verip vermeyeceği konusunda endişe duyuyorlar. Fakat yutulan çekirdek herhangi bir sorun oluşturmuyor.
Çekirdeklerin uç kısımları genellikle sivri oluyor. Bazı insanlar bu sivri kısımların mideye zarar vereceğini düşünüyor. Çekirdeğin ucundaki sivri kısımlar herhangi bir sorun oluşturmuyor. Zeytin çekirdeğinin oldukça sert bir yapısı vardır. Peki, bu sert çekirdek nasıl eritilmektedir? Mide, kendi öz suyu ile gelen besinleri eritmektedir. Zeytin çekirdeği her ne kadar sert olsa da mideye geldiği zaman buradaki enzimlerle eritilmektedir. Çekirdek yutan insanlar, çekirdekten kaynaklı bir sorunla karşılaşmaz. Yutulan çekirdek midede kalarak mideyi rahatsız etmek, bağırsakları tıkamaz, mideyi ve bağırsakları delmez.
Zeytin çekirdeğinden faydalanmak için her gün sabah aç karnına ister su ile ister susuz olarak bir tane zeytin çekirdeğini yutmanız yeterli olacaktır. Bu işleme uzun süre devam etmemenizde fayda var. Haftada üç ya da dört gün bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bir hafta uyguladıktan sonra birkaç gün kullanmaya ara verebilirsiniz.
Bilimsel çalışmaların büyük bölümü zeytin çekirdeğinin doğrudan yutulması yerine çekirdeğin özünden elde edilen maddeler üzerine yapılmıştır. Bu nedenle zeytin çekirdeğinin faydaları konusunda kesin bilimsel görüşler bulunmamaktadır ve uzmanlar kontrollü tüketilmesini önermektedir.
Zeytin çekirdeğinin sağlığa faydalı olduğunu savunan uzmanlarla bunun aksini iddia eden uzmanlar bulunuyor. Faydalarını savunan uzmanlar herhangi bir problemin olmayacağını belirtiyor. Fakat yutulan zeytinin büyük olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarda kullanılmaması tavsiye ediliyor. Çünkü zeytinin çekirdeği sert bir yapıya sahiptir. Bu çekirdeği kontrolsüz kullanırsanız kötü sonuçlar ortaya çıkar.
