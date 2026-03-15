Fatih Belediyesi Gazetecileri Sahurda Buluşturdu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL İstanbul’da görev yapan basın mensupları, Fatih Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel sahur programında bir araya geldi. Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programa çok sayıda gazeteci katıldı. Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, sahur öncesinde masaları tek tek dolaşarak basın mensuplarıyla sohbet etti ve gazetecilerin gündeme ilişkin değerlendirmelerini dinledi. Sohbetlerin ardından sahur yemeği birlikte yenildi.

Programda konuşan Başkan Turan, gazeteciliğin zorlu fakat bir o kadar da önemli bir meslek olduğuna dikkat çekerek, basın mensuplarının toplum adına hakikat mücadelesi verdiğini söyledi. Gazetecilerin kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Turan, “Basın mensuplarımız toplumun ihtiyaç duyduğu hakikati ortaya koyma noktasında ulvi bir görevi yerine getiriyor” dedi.

Ramazan ayının bu yıl savaşların ve küresel gerilimlerin gölgesinde geçtiğini belirten Turan, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan acılara dikkat çekti. Emperyalist ve Siyonist politikaların bölgede yeni çatışmalar doğurduğunu ifade eden Turan, Türkiye’nin ise barıştan yana tavrını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Turan, Türkiye’nin komşu ülkelerde oluşabilecek kaos ve savaşlara karşı en başından beri diplomasi ve sağduyu çağrısı yaptığını belirterek, “Biz bölgemizde hiçbir şekilde savaştan yana değiliz. Temennimiz sağduyunun ve aklıselimin galip gelmesi, savaşın yayılmaması ve daha fazla kan dökülmemesidir. İslam topraklarının yeniden ateş çemberine sürüklenmesini, mazlum halkların yeni acılarla sınanmasını asla istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Turan, Türkiye’nin barış çabalarının kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasında gazetecilerin büyük rol oynadığını söyledi.

Konuşmasında Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki savaşların bir an önce sona ermesini temenni eden Turan, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu günler, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Rabbim ülkemizi korusun, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi. Programda bir müjde de paylaşan Turan, İstanbul’un Fethinin yıl dönümü olan İstanbul’un Fethi Gününün bundan sonra uluslararası ölçekte kutlanacağını açıkladı. Turan, fetih kutlamalarının sempozyumlar, konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerle “Fetih Haftası” kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti. Kutlamaların özellikle Yedikule Hisarı ve Mihrimah Sultan Camii çevresinde düzenlenecek büyük etkinliklerle yapılacağını ifade eden Turan, programlara yerli ve yabancı turistlerin de katılmasının hedeflendiğini söyledi. Sahur programı, basın mensupları ile yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

