Fatih Belediyesi Gazetecileri Sahurda Buluşturdu

Konuşmasında Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki savaşların bir an önce sona ermesini temenni eden Turan, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu günler, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Rabbim ülkemizi korusun, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi. Programda bir müjde de paylaşan Turan, İstanbul’un Fethinin yıl dönümü olan İstanbul’un Fethi Gününün bundan sonra uluslararası ölçekte kutlanacağını açıkladı. Turan, fetih kutlamalarının sempozyumlar, konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerle “Fetih Haftası” kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti. Kutlamaların özellikle Yedikule Hisarı ve Mihrimah Sultan Camii çevresinde düzenlenecek büyük etkinliklerle yapılacağını ifade eden Turan, programlara yerli ve yabancı turistlerin de katılmasının hedeflendiğini söyledi. Sahur programı, basın mensupları ile yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.