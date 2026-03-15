ABD'ye Veri Sağlayan Radarlar Yok Ediliyor!

İran ordusu, ABD'ye veri paylaşılan Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki radar sistemlerine çok sayıda insansız hava aracı ile operasyon düzenledi. Havalimanındaki radar sistemlerini doğrudan hedef alan operasyonda can kaybı yaşanmazken, yetkililer durumun kontrol altına alındığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Körfez bölgesinde gerilim, İran'ın ABD'ye doğrudan veri sağlayan Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki radar sistemlerini hedef almasıyla yeni bir boyuta taşındı.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, akşam saatlerinde havalimanı sahasına giren çok sayıda İHA, stratejik öneme sahip radar sistemlerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, havacılık güvenliğinin sağlandığı ve krizin derinleşmeden kontrol altına alındığı vurgulandı.

KUVEYT’TEKİ ABD ASKERİ VARLIĞI AĞIR DARBE ALMIŞTI

Çatışmaların ilk günlerinde İran’ın Kuveyt’teki ABD askeri üslerine düzenlediği saldırılarda 6 ABD askerinin öldüğü, onlarca askerin ise ağır yaralandığı biliniyor.

CBS News’ün haberine göre, beyin travması ve ağır yanıklar nedeniyle Almanya’daki Landstuhl Bölge Tıp Merkezi’nde tedavi gören Amerikan askeri sayısı 20’ye ulaşırken, bölgeye 100’den fazla ek sağlık personeli sevk edildi.

Ayrıca, 4 Mart tarihinde ABD-israil’in İran operasyonları kapsamında görev yapan 3 Amerikan F-15 savaş uçağının, Kuveyt’e ait bir uçak tarafından “yanlışlıkla” düşürülmesi bölgedeki diplomatik ve askeri dengeleri sarsmaya devam ediyor.