Otomobil devi gemileri yaktı: 410 bin TL indirim yaptı!
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Toyota, Corolla, Yaris Hybrid ve Hilux dahil olmak üzere çeşitli araçlarıyla ön plana çıkıyor.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok kişi, çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel fiyat listelerini inceliyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve hem bütçesine uygun hem de kullanışlı otomobili tercih etmek için uğraşıyor. Toyota otomotiv şirketinin 2026 Mart ayı kampanyaları incelendiğinde, Corolla Sedan araçta versiyona göre değişmek üzere 280.000 TL ile 516.500 TL arasında çeşitli indirimler olduğu görüldü.
EGEA'DAN BİLE UCUZ COROLLA Toyota otomotiv şirketi, 2026 Mart ayında 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon Corolla Sedan aracı 2.180.000 TL'den satışa sundu. Ayrıca 410.000 TL indirim olduğunu duyurdu ve kampanyalı fiyatı 1.770.000 TL oldu.
TOYOTA COROLLA SEDAN FİYAT LİSTESİ Versiyon: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.180.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.770.000 TL. İndirim: 410.000 TL.
Versiyon: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.367.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.995.000 TL. İndirim: 372.000 TL.
Versiyon: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.628.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.112.000 TL. İndirim: 516.500 TL.
Versiyon: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.829.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.315.000 TL. İndirim: 514.500 TL.
Versiyon: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.985.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.705.000 TL. İndirim: 280.000 TL./ kaynak: akşam
