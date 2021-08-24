Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Cuma günü ne olacak?

Son günlerde piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Altın e dolarda yaşanan iniş ve çıkışlar yatırımcılardan tarafından yakından takip edilirken, uzmanlar yatırımcılar için cuma gününü işaret ediyor. Ekonomistlerin hemen hemen hepsinin işaret ettiği cuma günü neler olacak?

Jackson Hole toplantısı

Cuma günü piyasaların merakla beklediği Jackson Hole Toplantısı gerçekleşecek. Tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı, her yıl ABD'de düzenlenen ve dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı bir toplantıdır.Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Jackson Hole toplantısı para politikalarındaki değişikliklerin konu edilmesi nedeniyle piyasalar için oldukça önemlidir.

FED Başkanı açıklama yapacak

ABD Merkez Bankası FED'in ağustos ayında bir toplantısı bulunmuyor. Ancak cuma günü yapılacak olan Jackson Hole Toplantısı'nda FED Başkanı Powell da konuşma yapacak. Powell'ın burada yapacağı konuşmada vereceği mesajlar, altın ve doların yönünü belirlemesi bakımında çok önemli olacak.