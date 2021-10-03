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Gündem Herkes bu pozisyonu konuşuyor! "Tartışmasız kırmızı kart"
Gündem

Herkes bu pozisyonu konuşuyor! "Tartışmasız kırmızı kart"

Eski hakemlerden Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Erman Toroğlu Beşiktaş - Sivasspor maçındaki tartışmalı Josef de Souza kararını yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 11:19:00 -
Herkes bu pozisyonu konuşuyor! "Tartışmasız kırmızı kart"

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor 2-1 mağlup etti.

Vodafone Park'taki mücadele orta saha yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Josef de Souza, Jorge Felix'e müdahalede bulununca 64. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Hakem kararı tartışmaları beraberinde getirirken eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı.

Üç isim de Josef de Souza'nın faulüne kırmızı kart çıkması yönünde görüş aktardı.

Deniz Çoban: Tartışmasız kırmızı kart. VAR'ın pozisyona müdahil olması gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Burada en doğru karar kırmızı kart olurdu. Bilek de kırılabilir, tendon da kopabilirdi.

Erman Toroğlu: Sergen'i attığı için Josef'i atamadı

"Hakem Sergen'i çok doğru attı ama dik durmadı. Neden derseniz? İkinci yarı iki pozisyon oldu Josef rakibinin tendonuna top yokken inanılmaz bastı. Kesin kırmızıydı. Sergen'i attığı için onu atamadı. Ama işte 5 dakika sonra Yatabare'ye kart gösterdi. Ekranı ikiye bölün. Bu sarıysa Josef'inki kırmızıoğlu kırmızı. Ya da Josef'inki sarıysa buna kart yok. Aynı hakem iki farklı karar… Kafalar karışıyor. Bir yerde erkekleşiyor, bir müddet sonra yumoş yumoş yumuşacık oluyorlar."

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