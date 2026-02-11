Herkes bu paylaşımı konuşuyor: Madeni 10 TL iddiasına cevap geldi!

  • İSTANBUL
Yeniakit
Sosyal medyada dolaşıma sokulan madeni 10 TL para görselleri ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

umhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve 10 Türk Lirası değerinde madeni para basıldığı iddiasını taşıyan görsellerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MADENİ 10 TL PARA OLDUĞU İDDİASI YALANLANDI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellere ilişkin açıklama yapan Merkez, "10 TL değerinde madeni para olduğu yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir." ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YANILTICI PAYLAŞIMLAR

Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmadığının altını çizen DMM, söz konusu görsellerin teknolojik araçlarla üretildiğine dikkati çekti. Vatandaşların resmi kaynaklara güvenmesi gerektiğini vurgulayan Merkez, açıklamada şu uyarıya yer verdi:

"Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

